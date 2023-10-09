Як ВПО швидше отримати роботу при переселенні: корисні джерела — Finance.ua

Як ВПО швидше отримати роботу при переселенні: корисні джерела
Наявність роботи — це важливий фактор для внутрішньопереселених осіб. Українцям, що покинули свої домівки та переїхали до іншого регіону, можуть допомогти з працевлаштуванням на новому місці.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
При переїзді до нового міста переселенцям важливо вдало інтегруватись в громаду. А одним із ключових факторів інтеграції є наявність роботи.
Мінреінтеграції зібрало список установ, які допоможуть швидше працевлаштуватись на новому місці. Зокрема серед них:
- Єдиний портал вакансій Державного центру зайнятості. Портал вміщує понад 200 тисяч актуальних вакансій по всій країні. Ознайомитись із вакансіями можна за посиланням.
- Ради ВПО та Координаційні центри підтримки цивільного населення в областях. Всебічно допомагають переселенцям інтегруватися у нові громади.
- Місцеві центри зайнятості. Консультують щодо працевлаштування, професійного навчання чи перенавчання, супроводжують на всіх етапах пошуку роботи. З інформацією про необхідні документи та процес реєстрації ВПО у відділеннях Державного центру зайнятості можна ознайомитись за посиланням.
- Недержавні служби пошуку роботи. Мають власні списки вакансій.
- Урядова програма «єРобота». ВПО можуть отримати гранти, скориставшись програмами «Власна справа» чи «Гранти на створення або розвиток власного бізнесу». Дізнатися про умови програм можна за лінком.
Довідка Finance.ua:
- у жовтні допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами, у розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн, для інших осіб — 2 тис. грн;
- зазначимо, відкриття будь-якої групи ФОП не є перешкодою для отримання допомоги на проживання ВПО та не може бути підставою для її скасування;
- якщо ви не згодні з рішенням про позбавлення виплат для переселенців, потрібно звернутися до Національної соціальної сервісної служби, а також зателефонувати на гарячу лінію в Мінреінтеграції.
Допомога для ВПО: суми та процедура отримання
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