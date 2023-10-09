Як ВПО швидше отримати роботу при переселенні: корисні джерела — Finance.ua

Як ВПО швидше отримати роботу при переселенні: корисні джерела Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Наявність роботи — це важливий фактор для внутрішньопереселених осіб. Українцям, що покинули свої домівки та переїхали до іншого регіону, можуть допомогти з працевлаштуванням на новому місці.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

При переїзді до нового міста переселенцям важливо вдало інтегруватись в громаду. А одним із ключових факторів інтеграції є наявність роботи.

Мінреінтеграції зібрало список установ, які допоможуть швидше працевлаштуватись на новому місці. Зокрема серед них:

Єдиний портал вакансій Державного центру зайнятості. Портал вміщує понад 200 тисяч актуальних вакансій по всій країні. Ознайомитись із вакансіями можна за посиланням.

Державного центру зайнятості. Портал вміщує понад 200 тисяч актуальних вакансій по всій країні. Ознайомитись із вакансіями можна за посиланням. Ради ВПО та Координаційні центри підтримки цивільного населення в областях. Всебічно допомагають переселенцям інтегруватися у нові громади.

цивільного населення в областях. Всебічно допомагають переселенцям інтегруватися у нові громади. Місцеві центри зайнятості. Консультують щодо працевлаштування, професійного навчання чи перенавчання, супроводжують на всіх етапах пошуку роботи. З інформацією про необхідні документи та процес реєстрації ВПО у відділеннях Державного центру зайнятості можна ознайомитись за посиланням.

Консультують щодо працевлаштування, професійного навчання чи перенавчання, супроводжують на всіх етапах пошуку роботи. З інформацією про необхідні документи та процес реєстрації ВПО у відділеннях Державного центру зайнятості можна ознайомитись за посиланням. Недержавні служби пошуку роботи. Мають власні списки вакансій.

Мають власні списки вакансій. Урядова програма «єРобота». ВПО можуть отримати гранти, скориставшись програмами «Власна справа» чи «Гранти на створення або розвиток власного бізнесу». Дізнатися про умови програм можна за лінком.

Довідка Finance.ua:

у жовтні допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами, у розмірах: для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. грн, для інших осіб — 2 тис. грн;

зазначимо, відкриття будь-якої групи ФОП не є перешкодою для отримання допомоги на проживання ВПО та не може бути підставою для її скасування;

якщо ви не згодні з рішенням про позбавлення виплат для переселенців, потрібно звернутися до Національної соціальної сервісної служби, а також зателефонувати на гарячу лінію в Мінреінтеграції.



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