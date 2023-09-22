Куди звертатися, якщо позбавили виплат ВПО: роз’яснення Верещук — Finance.ua

Куди звертатися, якщо позбавили виплат ВПО: роз’яснення Верещук Вчора 11:00 — Казна та Політика

Якщо ви не згодні з рішенням про позбавлення виплат для переселенців, потрібно звернутися до Національної соціальної сервісної служби, а також зателефонувати на гарячу лінію в Мінреінтеграції.

Про це повідомляє міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.

Відповідаючи на питання, чи були випадки, коли люди зверталися, бо були незгодні з рішенням позбавити їх виплат для переселенців, Верещук розповіла, що таке неодноразово відбувалося.

«Так, були (такі випадки — ред.). І люди можуть звернутися до територіальних органів соціального захисту. Якщо не згодні з їхнім рішенням — звернутися до Національної соціальної сервісної служби, а також зателефонувати на гарячу лінію 15−48 до нас в Мінреінтеграції. Ми проконсультуємо і допоможемо по кожній справі», — пояснила міністр.

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