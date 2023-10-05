Чи позбавлять переселенця допомоги, якщо він відкриє власну справу — пояснення юристів Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Чи позбавлять переселенця допомоги, якщо він відкриє власну справу — пояснення юристів

Відкриття будь-якої групи ФОП не є перешкодою для отримання допомоги на проживання ВПО та не може бути підставою для її скасування.

Про це повідомили юристи Благодійного фонду Право на захист.

У разі відкриття власної справи ВПО не втрачає виплати від держави

Внутрішньо переміщено особу не можуть позбавити виплат на проживання, якщо вона відкриє власну справу.

Дане питання регулюється нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 (з урахуванням змін, внесених постановою № 709) Порядок надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Згідно з цією постановою відкриття будь-якої групи ФОП не є перешкодою для отримання допомоги на проживання ВПО та не може бути підставою для їх скасування, і при цьому цей факт не впливає на втрату статусу ВПО.

На скасування виплат переселенцям впливають інші чинники: придбання нерухомого майна, транспортного засобу, відкриття депозитних рахунків тощо.

Переселенцям, яким помилково призупинили допомогу, відновлять виплати ВПО

Власникам зруйнованого житла, які нікуди не переміщалися і мають право на виплати ВПО, у жовтні повинні відновити виплату допомоги. Раніше їм помилково призупинили виплати.

Також відновлять виплати ВПО особам, які за реєстрами РАЦСів помилково вважалися померлими, і тим, хто повернувся з-за кордону, проте дані про це не зафіксували.

У жовтні допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами, у розмірах:

• для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис грн;

• для інших осіб — 2 тис грн.

Громадянам для продовження виплат ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, виплати продовжуватимуться автоматично. Виплати допомоги ВПО будуть здійснюватися 15 та 28 числа кожного місяця.

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