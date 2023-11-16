Скільки уряд витрачає на виплати для ВПО: показники 2023 року — Finance.ua
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Скільки уряд витрачає на виплати для ВПО: показники 2023 року

Казна та Політика
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Скільки уряд витрачає на виплати для ВПО: показники 2023 року
Скільки уряд витрачає на виплати для ВПО: показники 2023 року
Цьогоріч фінансування програм для підтримки внутрішніх переселенців передбачає суму понад 82,7 мільярда гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Мінреінтеграції реалізує низку державних програм на підтримку внутрішніх переселенців. Зокрема, за бюджетною програмою компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування ВПО у приміщеннях об'єктів державної, комунальної та приватної власності передбачені асигнування в сумі 338,7 мільйона гривень», — сказано в повідомленні.
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На заходи з підтримки евакуйованих та осіб, які проживають у деокупованих населених пунктах, із держбюджету виділено 94,7 мільйона гривень.
У межах проєкту «Прихисток» майже 150 тисяч власників домогосподарств отримали 1,96 мільярда гривень компенсації за розміщення 2,8 мільйона внутрішніх переселенців.
Крім того, низка програм реалізуються іншими відомствами:
  • Мінсоцполітики впроваджує програму щодо захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини. На ці цілі передбачені кошти у розмірі 74,2 мільярда гривень.
  • Мінветеранів реалізує програму субвенцій на виплату компенсації за належне для отримання житло для ВПО з Донецької та Луганської областей з-поміж учасників бойових дій та інвалідів внаслідок війни III групи. Місцевим бюджетам за цією програмою розподілено 3,2 мільярда гривень.
  • Мінекономіки втілює державну програму єРобота. Цього року нею передбачено 2,6 мільярда гривень грантів на створення або розвиток бізнесу.
  • Реалізується програма компенсації витрат роботодавцям на оплату праці працевлаштованих ВПО. Її фінансування становить 308,2 мільйона гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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