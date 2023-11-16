Скільки уряд витрачає на виплати для ВПО: показники 2023 року — Finance.ua

Скільки уряд витрачає на виплати для ВПО: показники 2023 року Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

Скільки уряд витрачає на виплати для ВПО: показники 2023 року

Цьогоріч фінансування програм для підтримки внутрішніх переселенців передбачає суму понад 82,7 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Мінреінтеграції реалізує низку державних програм на підтримку внутрішніх переселенців. Зокрема, за бюджетною програмою компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування ВПО у приміщеннях об'єктів державної, комунальної та приватної власності передбачені асигнування в сумі 338,7 мільйона гривень», — сказано в повідомленні.

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На заходи з підтримки евакуйованих та осіб, які проживають у деокупованих населених пунктах, із держбюджету виділено 94,7 мільйона гривень.

У межах проєкту «Прихисток» майже 150 тисяч власників домогосподарств отримали 1,96 мільярда гривень компенсації за розміщення 2,8 мільйона внутрішніх переселенців.

Крім того, низка програм реалізуються іншими відомствами:

Мінсоцполітики впроваджує програму щодо захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини. На ці цілі передбачені кошти у розмірі 74,2 мільярда гривень.

Мінветеранів реалізує програму субвенцій на виплату компенсації за належне для отримання житло для ВПО з Донецької та Луганської областей з-поміж учасників бойових дій та інвалідів внаслідок війни III групи. Місцевим бюджетам за цією програмою розподілено 3,2 мільярда гривень.

Мінекономіки втілює державну програму єРобота. Цього року нею передбачено 2,6 мільярда гривень грантів на створення або розвиток бізнесу.

Реалізується програма компенсації витрат роботодавцям на оплату праці працевлаштованих ВПО. Її фінансування становить 308,2 мільйона гривень.

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