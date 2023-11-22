В Україні змінились правила виплати допомоги переселенцям — Finance.ua

В Україні змінились правила виплати допомоги переселенцям Вчора 10:01 — Особисті фінанси

В Україні змінились правила виплати допомоги переселенцям

Кабінет Міністрів вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку внутрішньо переміщених осіб та виплат їм держдопомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що змінилось

Переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше.

У разі повторного переміщення в результаті обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А в разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА.

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ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць.

Непрацююча особа працездатного віку за відсутності поважних причин упродовж 3 місяців із дня призначення виплат ВПО повинна посприяти своїй зайнятості. Зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрації як фізичної особи — підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес / ваучера на навчання тощо. Або набути статусу безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості.

Також постанова врегульовує питання оформлення довідки про взяття на облік ВПО.

Нагадаємо, розмір допомоги для ВПО становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;

для інших осіб — 2000 грн.

Довідка Finance.ua:

цьогоріч фінансування програм для підтримки внутрішніх переселенців передбачає суму понад 82,7 мільярда гривень;

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над формуванням переліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;



громадяни України зі статусом внутрішньопереміщених осіб, що виїхали за кордон, не повинні повертати державі виплати, які вони отримували як ВПО.

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