Виплати доведеться повернути? В Мінреінтеграції відповіли переселенцям за кордоном — Finance.ua

Виплати доведеться повернути? В Мінреінтеграції відповіли переселенцям за кордоном
Громадяни України зі статусом внутрішньопереміщених осіб, що виїхали за кордон, не повинні повертати державі виплати, які вони отримували як ВПО.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
За її словами, рішення уряду з цього приводу було одностайним.
«Якщо люди отримували виплати як ВПО і перебували за кордоном до вступу в дію цієї постанови, вони не будуть повертати виплати. Тому що такі були правила тоді», — зазначила Ірина Верещук.
Вона додала, люди, які виїхали за кордон і отримували кошти, нічого державі не винні.
Ба більше, навіть люди, які повернулися до своїх домівок, тому за визначенням вже не є внутрішньо переміщеними особами, також не повертатимуть виплачені кошти.
«Це було наше консолідоване рішення Кабінету Міністрів», — наголосила міністр.
Довідка Finance.ua:
- у 2024 році передбачена індексація пенсій та деяких інших виплат від держави, які передбачені проєктом державного бюджету Бюджетним комітетом Верховної Ради України. Виплати для ВПО у 2024 році будуть надходити без змін;
- в Україні статус ВПО мають близько 5 млн людей, а дехто отримав його двічі — з початком війни у 2014 та у 2022 році. Оскільки стратегії допомоги переселенцям лише продовжують свій термін дії через довготривалі бойові дії, політики дискутують, а скільки ж насправді часу людина може вважатися переселенцем. Один з варіантів — 5 років;
- «Дія» оновить комплексну послугу для переселенців.
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