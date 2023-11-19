Виплати доведеться повернути? В Мінреінтеграції відповіли переселенцям за кордоном — Finance.ua

Виплати доведеться повернути? В Мінреінтеграції відповіли переселенцям за кордоном Вчора 19:14 — Особисті фінанси

Виплати доведеться повернути? В Мінреінтеграції відповіли переселенцям за кордоном

Громадяни України зі статусом внутрішньопереміщених осіб, що виїхали за кордон, не повинні повертати державі виплати, які вони отримували як ВПО.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, рішення уряду з цього приводу було одностайним.

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«Якщо люди отримували виплати як ВПО і перебували за кордоном до вступу в дію цієї постанови, вони не будуть повертати виплати. Тому що такі були правила тоді», — зазначила Ірина Верещук.

Вона додала, люди, які виїхали за кордон і отримували кошти, нічого державі не винні.

Ба більше, навіть люди, які повернулися до своїх домівок, тому за визначенням вже не є внутрішньо переміщеними особами, також не повертатимуть виплачені кошти.

«Це було наше консолідоване рішення Кабінету Міністрів», — наголосила міністр.

Довідка Finance.ua:

у 2024 році передбачена індексація пенсій та деяких інших виплат від держави, які передбачені проєктом державного бюджету Бюджетним комітетом Верховної Ради України. Виплати для ВПО у 2024 році будуть надходити без змін;

в Україні статус ВПО мають близько 5 млн людей, а дехто отримав його двічі — з початком війни у 2014 та у 2022 році. Оскільки стратегії допомоги переселенцям лише продовжують свій термін дії через довготривалі бойові дії, політики дискутують, а скільки ж насправді часу людина може вважатися переселенцем. Один з варіантів — 5 років;

«Дія» оновить комплексну послугу для переселенців.



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