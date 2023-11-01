«Дія» оновить комплексну послугу для переселенців: що зміниться — Finance.ua

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«Дія» оновить комплексну послугу для переселенців: що зміниться

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«Дія» оновить комплексну послугу для переселенців: що зміниться
«Дія» оновить комплексну послугу для переселенців: що зміниться
Послуга «Допомога для ВПО» з 1 листопада буде тимчасово недоступною в «Дії». Мінцифри спільно з Мінсоцполітики оновлять сервіси.
Про це повідомляють в Telegram-каналі «Дії».
«Змінюємо комплексну послугу для переселенців спільно з Мінсоцполітики, тому від сьогодні сервіс у Дії буде тимчасово недоступний. Щоб отримати допомогу, як і раніше, можна звернутися до найближчого Управління соціального захисту населення або ЦНАПу», — сказано в повідомленні.

Що зміниться

  • Допомога призначатиметься на сім'ю — можна буде подати заяву в «Дії» відразу на всіх рідних.
  • З`явилися виплати для дітей ВПО, які народилися вже після переміщення.
  • Посилився фокус щодо незахищених людей та тих, хто перебуває в скрутних обставинах.
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Переселенцям нагадали, що ВПО, які раніше отримували допомогу від держави, продовжуватимуть її отримувати — 1 серпня її автоматично продовжили на шість місяців. А сервіс зі зміни фактичного проживання та скасування статусу ВПО в «Дії» продовжують працювати як завжди.
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За матеріалами:
Finance.ua
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