«Дія» оновить комплексну послугу для переселенців: що зміниться — Finance.ua

«Дія» оновить комплексну послугу для переселенців: що зміниться Сьогодні 14:30 — Особисті фінанси

«Дія» оновить комплексну послугу для переселенців: що зміниться

Послуга «Допомога для ВПО» з 1 листопада буде тимчасово недоступною в «Дії». Мінцифри спільно з Мінсоцполітики оновлять сервіси.

Про це повідомляють в Telegram-каналі «Дії».

«Змінюємо комплексну послугу для переселенців спільно з Мінсоцполітики, тому від сьогодні сервіс у Дії буде тимчасово недоступний. Щоб отримати допомогу, як і раніше, можна звернутися до найближчого Управління соціального захисту населення або ЦНАПу», — сказано в повідомленні.

Що зміниться

Допомога призначатиметься на сім'ю — можна буде подати заяву в «Дії» відразу на всіх рідних.

З`явилися виплати для дітей ВПО, які народилися вже після переміщення.

Посилився фокус щодо незахищених людей та тих, хто перебуває в скрутних обставинах.

Читайте також Держава має допомагати ВПО щонайменше 5 років — Верещук

Переселенцям нагадали, що ВПО, які раніше отримували допомогу від держави, продовжуватимуть її отримувати — 1 серпня її автоматично продовжили на шість місяців. А сервіс зі зміни фактичного проживання та скасування статусу ВПО в «Дії» продовжують працювати як завжди.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.