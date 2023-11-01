«Дія» оновить комплексну послугу для переселенців: що зміниться — Finance.ua

«Дія» оновить комплексну послугу для переселенців: що зміниться
Послуга «Допомога для ВПО» з 1 листопада буде тимчасово недоступною в «Дії». Мінцифри спільно з Мінсоцполітики оновлять сервіси.
Про це повідомляють в Telegram-каналі «Дії».
«Змінюємо комплексну послугу для переселенців спільно з Мінсоцполітики, тому від сьогодні сервіс у Дії буде тимчасово недоступний. Щоб отримати допомогу, як і раніше, можна звернутися до найближчого Управління соціального захисту населення або ЦНАПу», — сказано в повідомленні.
Що зміниться
- Допомога призначатиметься на сім'ю — можна буде подати заяву в «Дії» відразу на всіх рідних.
- З`явилися виплати для дітей ВПО, які народилися вже після переміщення.
- Посилився фокус щодо незахищених людей та тих, хто перебуває в скрутних обставинах.
Переселенцям нагадали, що ВПО, які раніше отримували допомогу від держави, продовжуватимуть її отримувати — 1 серпня її автоматично продовжили на шість місяців. А сервіс зі зміни фактичного проживання та скасування статусу ВПО в «Дії» продовжують працювати як завжди.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 🧐
Поділитися новиною