Держава має допомагати ВПО щонайменше 5 років — Верещук Вчора 19:02 — Особисті фінанси

Держава має допомагати ВПО щонайменше 5 років — Верещук

Держава має допомагати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) щонайменше 5 років. Але це мають бути конкретні види допомоги.

Про це заявила в інтерв'ю Українському Радіо віцепремʼєр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Також, за її словами, в уряді обговорюють питання щодо ВПО: скільки років людина вважатиметься ВПО, бо 10−15 років ніде за кордоном немає. Статуси завжди мають термін, безстроково, довічно його давати не можна.

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«Я вважаю, що має бути щонайменше 5 років, тому що людині важко адаптуватися. Перший рік йде на те, щоб дійсно зрозуміти і ментально трішки відпочити. Тому я за те, щоб щонайменше 5 років людині допомагала держава. Але це мають бути конкретні види допомоги. До прикладу виплати: зараз уже два роки як виплати здійснюються. Це друга бюджетна програма після витрат на оборону, 73 млрд цього року на виплати для ВПО. Й ми кажемо, що перші пів року виплати мають бути обов’язково, без прив’язки працевлаштована людина чи ні. Вона повинна мати безумовну підтримку від держави. Це мінімум, який може дати держава», — каже Верещук.

А далі вже виплати-стимули, якщо людина пішла на роботу.

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«Як правило, люди переїхали з промислових регіонів, де в них були великі зарплати. Вони мають, наприклад, гірничі професії або професії в хімічній промисловості. Важко себе знайти, наприклад, на Львівщині або на Тернопільщині. Тому ми маємо дати їм цей період адаптації, допомогти перекваліфікуватися», — додала вона.

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