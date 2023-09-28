Нова допомога для ВПО: хто з українців зможе отримати гроші — Finance.ua

Нова допомога для ВПО: хто з українців зможе отримати гроші Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Нова допомога для ВПО: хто з українців зможе отримати гроші

Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу не лише від України, а й від міжнародних організацій та благодійних фондів. Переселенцям також можуть виплатити компенсацію за житло.

Про це повідомляє БФ «Право на захист».

Хто може отримати допомогу

Спеціальні виплати доступні для переселенців, які переїхали на території Київської, Кіровоградської та Черкаської областей. Допомогу надає благодійний фонд «Право на захист» разом з ООН.

Участь у програмі можуть взяти особи, які:

хочуть переїхати ближче до місця роботи, закладу навчання дітей;

знаходяться під загрозою втрати житла, в якому зараз мешкають;

живуть у місцях компактного проживання, які можуть бути розформовані.

Грошова допомога дорівнює сумі орендної плати за пів року проживання. У благодійному фонді розповіли, що виплати мають підтримати переселенців та краще адаптувати їх до нового місця перебування.

Що треба зробити

Для отримання допомоги потрібно подати документи в органи соціального захисту. Для оформлення потрібно:

написати заяву;

додати посвідчення особи та довідку ВПО.

Нагадаємо, ВПО також мають право на грошову допомогу від держави:

2 000 гривень — дорослі особи;

3 000 гривень — особи з інвалідністю, діти до 18 років.

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