Статус ВПО на 5 років — Верещук розповіла про дискусії в уряді — Finance.ua
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Статус ВПО на 5 років — Верещук розповіла про дискусії в уряді

Казна та Політика
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Статус ВПО на 5 років — Верещук розповіла про дискусії в уряді
Статус ВПО на 5 років — Верещук розповіла про дискусії в уряді
В Україні статус ВПО мають близько 5 млн людей, а дехто отримав його двічі — з початком війни у 2014 та у 2022 році. Оскільки стратегії допомоги переселенцям лише продовжують свій термін дії через довготривалі бойові дії, політики дискутують, а скільки ж насправді часу людина може вважатися переселенцем. Один з варіантів — 5 років.
Які критерії того, що людина зі статусом ВПО вже не повинна вважатися переселенцем, відповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на Всеукраїнському форумі рад внутрішньо переміщених осіб, передає портал Новини.Live.

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«Щоб дати відповідь щодо критеріїв — є проєкт закону, який ми розробили разом з нашими організаціями і депутатами. І там стоїть питання, яке на сьогодні не знайшло свого кінцевого результату — скільки років особа може вважатися ВПО? Яким чином визначити для держави критерій, коли ВПО перестає бути ВПО? Поки що відповіді однозначної немає. Ми дискутуємо між щонайменше 5 років», — сказала Верещук.
Але мова йде про статус, а не про виплати. Адже виплати наразі держава забезпечує, відповідно до стратегії допомоги ВПО, і їх отримують щонайменше пів року після надання статусу переселенця.
«А далі йдуть інтеграційні процеси — житло, робота. От чи прив’язувати працевлаштування до виплат чи ні? Цей процес дискусій триває», — додала Верещук.

Довідка Finance.ua:

  • Верещук раніше заявляла, що держава має допомагати внутрішньо переміщеним особам щонайменше 5 років. Але це мають бути конкретні види допомоги;
  • послуга «Допомога для ВПО» з 1 листопада буде тимчасово недоступною в «Дії». Мінцифри спільно з Мінсоцполітики оновлять сервіси;
  • Міністерство соціальної політики після перевірки ВПО припинила виплати понад 140 тис. особам, які не відповідають критеріям. Це зменшило видатки на 400 млн на місяць.
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За матеріалами:
Novyny.live
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