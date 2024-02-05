Програма «єВідновлення»: 500 родин уже отримали нове житло замість зруйнованого — Finance.ua

Програма «єВідновлення»: 500 родин уже отримали нове житло замість зруйнованого Сьогодні 10:14 — Особисті фінанси

Програма «єВідновлення»: 500 родин уже отримали нове житло замість зруйнованого

Уже 500 українських родин використали житловий сертифікат у рамках програми «єВідновлення». Вони отримали нове житло замість зруйнованого війною.

Про це повідомили у пресслужбі «Дії».

Загалом українці реалізували житлові сертифікати на середню суму — 2,2 млн грн. Більшість з них купувала квартири, а решта — будинки.

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Нове житло родини купили в Києві та області, Харківській, Чернігівській та Миколаївській областях.

Українці подали загалом понад 9 тисяч заяв про отримання компенсації за зруйноване майно. А понад 2,5 тисяч вже мають сформовані житлові сертифікати на суму понад 4,5 млрд грн.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури нагадали, що послуга отримання житлових сертифікатів стартувала в серпні 2023 року. Сертифікат діє протягом 5 років. За нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати у майбутню нерухомість.

Довідка Finаnce.ua:

у січні 2024 року з’явилась можливість подати заяву на отримання компенсації для відбудови на власній земельній ділянці;

за програмою «єВідновлення» власники пошкодженого російськими обстрілами житла витратили на ремонти вже понад 1 млрд грн, а середня сума одного використаного сертифікату складає 1,3 млн грн.



Все, що потрібно знати про програму компенсацій та житлові сертифікати, ми зібрали у статті за посиланням нижче:

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