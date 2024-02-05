Програма «єВідновлення»: 500 родин уже отримали нове житло замість зруйнованого — Finance.ua

Програма «єВідновлення»: 500 родин уже отримали нове житло замість зруйнованого
Уже 500 українських родин використали житловий сертифікат у рамках програми «єВідновлення». Вони отримали нове житло замість зруйнованого війною.
Про це повідомили у пресслужбі «Дії».
Загалом українці реалізували житлові сертифікати на середню суму — 2,2 млн грн. Більшість з них купувала квартири, а решта — будинки.
Нове житло родини купили в Києві та області, Харківській, Чернігівській та Миколаївській областях.
Українці подали загалом понад 9 тисяч заяв про отримання компенсації за зруйноване майно. А понад 2,5 тисяч вже мають сформовані житлові сертифікати на суму понад 4,5 млрд грн.
У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури нагадали, що послуга отримання житлових сертифікатів стартувала в серпні 2023 року. Сертифікат діє протягом 5 років. За нього можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати у майбутню нерухомість.
Довідка Finаnce.ua:
- у січні 2024 року з’явилась можливість подати заяву на отримання компенсації для відбудови на власній земельній ділянці;
- за програмою «єВідновлення» власники пошкодженого російськими обстрілами житла витратили на ремонти вже понад 1 млрд грн, а середня сума одного використаного сертифікату складає 1,3 млн грн.
Все, що потрібно знати про програму компенсацій та житлові сертифікати, ми зібрали у статті за посиланням нижче:
Програма компенсацій за повністю знищене житло вже з листопада
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