Умови надання компенсації за програмою єВідновлення можуть змінити — Finance.ua

Умови надання компенсації за програмою єВідновлення можуть змінити Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Умови надання компенсації за програмою єВідновлення можуть змінити

Програму єВідновлення, яка передбачає компенсації від держави за зруйноване і пошкоджене в результаті війни житло, у 2024 році чекають трансформації. Наразі ініціатори програми розглядають можливості змін у термінах подачі заяв, заборони отримати компенсацію за пошкоджене/зруйноване житло, яке придбали суто заради грошей від держави, та присвоєння різних статусів населеним пунктам в залежності від ступеня їх руйнувань.

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Навіщо зміни?

Вона зазначила, що механізми роботи програми і її ефективність уважно відслідковують і визначають моменти, в яких єВідновлення потрібно покращувати. Зокрема, в Україні провели масштабні публічні консультації за участі учасників програми та її виконавців. Під час цих зустрічей з’ясували низку моментів, що потребують удосконалення.

Як приклад голова профільного комітету навела випадки, коли заяви продовжують подавати і через 3 та більше місяців після руйнування, бо немає чітко прописаних на законодавчому рівні термінів подачі.

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«Для нас принципово важливо, щоб механізм державної компенсації був максимально прозорим, ефективним та справедливим. На жаль, ми бачили окремі випадки, коли деякі громадяни намагаються використати програму єВідновлення заради власної наживи, саме тому важливо заборонити можливість подавати заяви і отримувати компенсацію тим, хто на момент пошкодження житла не були його власниками, а придбали постфактум саме заради компенсації», - зауважила народна депутатка.

Серед інших можливих пунктів покращення, виявлених під час публічних консультацій, Олена Шуляк назвала:

необхідність визначити межі житла, пошкодження якого дозволяють претендувати на компенсацію. Зокрема, визначити статус земельної ділянки під приватним будинком, від права власності на який громадяни відмовились, отримавши сертифікат;

запровадження алгоритму оцінки стану житла, якщо пошкоджень зазнала не квартира, а багатоквартирний будинок за умови, якщо його стан впливатиме на можливість проживання у квартирі;

скасування для отримувача компенсації за знищене житло необхідності сплачувати пенсійний збір при купівлі нерухомості в обмін на житловий сертифікат єВідновлення.

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Крім цього, окремим пунктом змін, необхідність запровадження яких неодноразово звучала від громадян, є можливість отримання компенсації за пошкоджене або зруйноване житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях. Більше того, у цьому напрямку вже почали працювати — реалізували пілотний проект єВідновлення в тимчасово окупованому Мелітополі, де мешканці пошкоджених і зруйнованих осель могли подавати заяви на компенсацію.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, з грудня 2023 року для українців, чиє житло було пошкоджене внаслідок бойових дій, з’явилася зможуть отримати допомогу для проведення не лише термінового ремонту, коли сума компенсації до 200 тис. грн, а і капітального ремонту своїх домівок. Сума компенсації у цьому випадку може сягати до 500 тис. гривень;

крім цього, з 1 січня подавати заяви на компенсацію єВідновлення можуть ті українці, які здійснили ремонт свого пошкодженого житла за власний кошт.

Детально про те, як працює програма, Finance.ua описував у статті за посиланням нижче:

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