Компенсації за знищене житло: скільки грошей виплачують українським сім'ям — Finance.ua

Компенсації за знищене житло: скільки грошей виплачують українським сім'ям Сьогодні 11:07 — Особисті фінанси

Компенсації за знищене житло: скільки грошей виплачують українським сім'ям

Понад 100 власників житлового сертифікату єВідновлення першими вже використали їх для придбання нової домівки. Відповідні угоди купівлі-продажу оформили 126 родин у нотаріусів, ще 13 угод у них в обробці. Вже після укладання угоди кошти, передбачені сертифікатом, відправлять на рахунок продавців нерухомості.

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

За її словами, середня сума одного використаного сертифікату складає 1,3 млн гривень, а загальна сума по всіх використаних — 327 млн гривень.

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«Більшість використаних сертифікатів — придбання житла на вторинному ринку. Зараз такі угоди складають 93,7%. Крім того, з покупкою житла визначились ще 525 власників сертифікатів, які забронювали на це кошти на загальну суму 1,067 млрд гривень. Більше того, зазначила Шуляк, 3 сертифікати вже навіть погашено — тобто продавці нерухомості вже отримали за це кошти. На сьогодні ця сума складає 7,6 млн гривень», — розповіла народна депутатка.

Успіхи програми

Вона зауважила, що етап програми єВідновлення, який стосується компенсацій саме за знищене житло, за минулі два місяці показав рекордні темпи зростання. Так, перші 500 житлових сертифікатів було сформовано на початку листопада. На початку грудня їх було вже більше ніж 1 тис. Зараз сформовано вже 2172 житлових сертифіката на загальну суму в 3,9 млрд гривень. Сформований житловий сертифікат означає для заявника позитивне рішення по компенсації, підкреслила Олена Шуляк.

Використати сертифікат стане простіше

Найближчим часом, за словами нардепки, використати житловий сертифікат єВідновлення стане ще простіше, оскільки в Уряді передбачили можливість припинити право власності громадянина на знищене житло через Реєстр пошкодженого і знищеного майна. Технічна можливість отримати цей витяг буде з наступного тижня.

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«Ми проводили масштабні публічні консультації, під час яких громадяни вказували нам на недоліки програми, з якими стикнулися під час отримання компенсації. Тоді неодноразово звучав запит на спрощення процедури зміни майнових прав — цей етап займав найбільше часу та зусиль, тому держава пішла на зустріч людям та спростила процедуру», — повідомила Шуляк.

Це нововведення має суттєво спростити процедуру реалізації житлових сертифікатів, оскільки після бронювання коштів по сертифікату громадяни мають протягом 30 днів припинити право власності на знищене житло та оформити угоду купівлі-продажу.

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Нагадаємо, 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма «єВідновлення», у межах якої компенсацію до 200 тис гривень на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на купівлю будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників. З 1 серпня стартував етап компенсацій за зруйноване через війну житло. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почали отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

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