Компенсація за зруйноване житло: для 500 родин вже забронювали кошти — Finance.ua

Компенсація за зруйноване житло: для 500 родин вже забронювали кошти Сьогодні 16:21 — Особисті фінанси

Компенсація за зруйноване житло: для 500 родин вже забронювали кошти

Із перших днів 2024 року для громадян України — власників житлових сертифікатів єВідновлення — з‘явилася можливість укладати угоди купівлі-продажу нового житла замість того, яке було знищено внаслідок російської збройної агресії і яке неможливо відремонтувати.

Станом на 10 січня перші 10 житлових сертифікатів українці вже навіть використали, ще 508 власників відповідних сертифікатів кошти на придбання нового житла забронювали, а два житлових сертифікати вже навіть погашено. Тобто дві сім‘ї, чиє житло було повністю знищене внаслідок російської агресії, вже уклали угоду купівлі-продажу і провели її у нотаріуса, а кошти, передбачені їх житловим сертифікатом, держава перевела на рахунок продавця майна.

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Як працює цей етап програми і що потрібно зробити, щоб отримати компенсацію від держави за знищене майно, розповідаємо нижче.

Як це працює

Компенсацію від держави за повністю зруйноване житло за програмою єВідновлення запустили з 1 серпня 2023 року. Вона передбачає для громадян, чиє житло було знищено внаслідок російської збройної агресії, надання коштів від держави на придбання нової домівки. Фінансування відбувається у вигляді житлового сертифікату, який власник знищеного житла може обміняти на нове.

На сьогодні заяви на компенсацію за знищене житло подали 8395 українських родин. 4095 заяв вже розглянули відповідні комісії при органах місцевого самоврядування, а ще 941 заява знаходяться в обробці. Позитивне рішення, результатом якого є формування житлового сертифікату, отримали 2027 заявників. Загальна сума сформованих житлових сертифікатів склала вже більше 3,6 млрд гривень. Це ті кошти, які держава перерахує продавцям нерухомості, яку для себе за програмою єВідновлення оберуть громадяни.

Як отримати компенсацію від держави за зруйноване житло

Подати повідомлення про зруйноване житло в застосунку чи на порталі Дія;

Подати заяву на виплату за зруйноване житло через Дію, ЦНАП або у нотаріуса;

Дочекатися рішення комісії при органі місцевого самоврядування — максимальний термін розгляду заяви складає 30 днів;

Якщо рішення позитивне, у застосунку Дія з‘явиться житловий сертифікат.

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Хто має право на отримання житлового сертифікату

Компенсацію за знищене житло у вигляді житлового сертифікату можуть отримати громадяни, чиє житло будо вщент зруйновано внаслідок російської збройної агресії, тобто не підлягає відновленню.

Якщо ваше житло пошкоджено, але підлягає відновленню, держава за програмою єВідновлення виділить вам кошти на його ремонт. Зараз діють два етапи таких компенсацій:

кошти на дрібний терміновий ремонт (до 200 тис гривень)

кошти на капітальний ремонт (до 500 тис гривень)

Однак у програми є низка обмежень для низки категорій громадян. Так, не можуть претендувати на компенсацію:

особи, які допомагали окупантам;

підсанкційні особи;

громадяни, у яких є судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом І «Злочини проти основ національної безпеки України» Особливої частини Кримінального кодексу України".

Як скористатись сертифікатом

Отримавши сертифікат в Дію, власник зруйнованої оселі може планувати придбання нової домівки. Щоб скористатись сертифікатом, потрібно:

Обрати собі нове житло — квартиру або навіть кімнату у гуртожитку на вторинному ринку у будь-якому населеному пункті України, або інвестицію у квартиру на етапі будівництва;

Домовитись з продавцем про покупку і перед укладанням угоди купівлі-продажу забронювати кошти на це у застосунку Дія. Для цього треба натиснути на кнопку «Забронювати кошти» в застосунку Дія. З моменту бронювання коштів у власника сертифікату єВідновлення є 30 днів, щоб провести відповідну угоду купівлі-продажу;

Після підтвердження бронювання коштів в Дії, потрібно звернутись до нотаріуса, який підтвердить відмову від права власності на знищену нерухомість та оформить угоду купівлі-продажу нової. Оформити її можуть лише ті нотаріуси, які мають доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ);

Після підписання угоди купівлі-продажу заброньовані кошти протягом 5 днів надійдуть на рахунок продавця майна.

Станом на сьогодні, зазначила Шуляк, кошти на купівлю нових домівок забронювали вже 508 родин, а загальна сума бронюваннь перетнула відмітку в 1,1 млрд гривень.

«Більше того, перший житловий сертифікат єВідновлення вже навіть погашено — родина з Гостомеля, яка обрала для себе нову домівку в Бучі, уклала відповідну угоду і кошти, передбачені її сертифікатом, вже надійшли на рахунок продавця», — пояснила вона.

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