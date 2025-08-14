Уряд дозволив 100% бронювання працівників для прифронтових підприємств — Finance.ua
Уряд дозволив 100% бронювання працівників для прифронтових підприємств

Кабінет Міністрів розширив можливості для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
«Запроваджені зміни сприятимуть сталому функціонуванню прифронтових підприємств та забезпечать збереження робочих місць, а отже - безперервне виконання підприємствами завдань у сфері оборони та життєзабезпечення регіонів», — сказано в повідомленні.

Основні зміни

1. Критично важливі підприємства, які функціонують на територіях можливих або активних бойових дій, зможуть бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників.
2. Зміна ліміту бронювання здійснюватиметься через портал «Дія» державним органом, який визнав підприємство критично важливим.
Порядок бронювання залишається незмінним:
  • підприємство має бути включене до переліку критично важливих;
  • заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал Дія;
  • формування та передання списків на бронювання здійснює саме підприємство.
Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про кроки для підтримки прифронтових регіонів. За його словами, Кабінет Міністрів планує ухвалити низку рішень, спрямованих на підтримку населення та бізнесу у прифронтових регіонах. Серед них — зміна підходів до бронювання, збільшення компенсацій аграріям, субсидування вартості 100 кВт електроенергії на сім’ю тощо.
Чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати з України не лише у службове відрядження, а й у відпустку. За наявності відповідних документів.
У травні Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Нові правила стосуються підприємств, які мають критичне значення для оборони та забезпечення життєдіяльності під час воєнного стану.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
Payment systems