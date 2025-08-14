Уряд дозволив 100% бронювання працівників для прифронтових підприємств — Finance.ua

Уряд дозволив 100% бронювання працівників для прифронтових підприємств Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Уряд дозволив 100% бронювання працівників для прифронтових підприємств

Кабінет Міністрів розширив можливості для збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у зонах бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Запроваджені зміни сприятимуть сталому функціонуванню прифронтових підприємств та забезпечать збереження робочих місць, а отже - безперервне виконання підприємствами завдань у сфері оборони та життєзабезпечення регіонів», — сказано в повідомленні.

Основні зміни

1. Критично важливі підприємства, які функціонують на територіях можливих або активних бойових дій, зможуть бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників.

2. Зміна ліміту бронювання здійснюватиметься через портал «Дія» державним органом, який визнав підприємство критично важливим.

Порядок бронювання залишається незмінним:

підприємство має бути включене до переліку критично важливих;

заяви та повідомлення подаються виключно в електронному вигляді через портал Дія;

формування та передання списків на бронювання здійснює саме підприємство.

Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про кроки для підтримки прифронтових регіонів. За його словами, Кабінет Міністрів планує ухвалити низку рішень, спрямованих на підтримку населення та бізнесу у прифронтових регіонах. Серед них — зміна підходів до бронювання, збільшення компенсацій аграріям, субсидування вартості 100 кВт електроенергії на сім’ю тощо.

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати з України не лише у службове відрядження, а й у відпустку. За наявності відповідних документів.

У травні Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Нові правила стосуються підприємств, які мають критичне значення для оборони та забезпечення життєдіяльності під час воєнного стану.

