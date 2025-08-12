Бронювання, субсидії на світло, зарплати вчителів: Гетманцев розповів про кроки для підтримки прифронтових регіонів — Finance.ua

Бронювання, субсидії на світло, зарплати вчителів: Гетманцев розповів про кроки для підтримки прифронтових регіонів
Кабінет Міністрів планує ухвалити низку рішень, спрямованих на підтримку населення та бізнесу у прифронтових регіонах.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
«Перший пакет рішень, які можна прийняти швидко, будуть винесені на Кабмін вже у середу», — зазначив Гетманцев, додавши, що серед них — зміна підходів до бронювання, збільшення компенсацій аграріям, субсидування вартості 100 кВт електроенергії на сім’ю та інші заходи.
За його словами, існують і складніші завдання, зокрема страхування військових ризиків та реформування оплати праці вчителів у прифронтових регіонах.
«Щодо цього домовились з урядом про спільну роботу, щоб прискорити розробку та їх врахування у бюджетному процесі», — пояснив нардеп.
Нагадаємо, раніше Гетманцев анонсував масштабну програму підтримки для прифронтових регіонів. Він нагадав, що загальні втрати тільки в прифронтових областях становлять 182 млрд доларів, це майже 31% загальної суми по країні. Задля покращення ситуації пропонується створення спеціального Фонду підтримки, місія якого полягала б в підтримці економічної активності, інвестування та створення робочих місць на прифронтових територіях із урахуванням факторів підвищеної військової небезпеки.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону примусового стягнення боргів з бізнесу з окупованих територій.
