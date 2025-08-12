Бронювання, субсидії на світло, зарплати вчителів: Гетманцев розповів про кроки для підтримки прифронтових регіонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бронювання, субсидії на світло, зарплати вчителів: Гетманцев розповів про кроки для підтримки прифронтових регіонів

Казна та Політика
64
Бронювання, субсидії на світло, зарплати вчителів: Гетманцев розповів про кроки для підтримки прифронтових регіонів
Бронювання, субсидії на світло, зарплати вчителів: Гетманцев розповів про кроки для підтримки прифронтових регіонів
Кабінет Міністрів планує ухвалити низку рішень, спрямованих на підтримку населення та бізнесу у прифронтових регіонах.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
«Перший пакет рішень, які можна прийняти швидко, будуть винесені на Кабмін вже у середу», — зазначив Гетманцев, додавши, що серед них — зміна підходів до бронювання, збільшення компенсацій аграріям, субсидування вартості 100 кВт електроенергії на сім’ю та інші заходи.
За його словами, існують і складніші завдання, зокрема страхування військових ризиків та реформування оплати праці вчителів у прифронтових регіонах.
«Щодо цього домовились з урядом про спільну роботу, щоб прискорити розробку та їх врахування у бюджетному процесі», — пояснив нардеп.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Гетманцев анонсував масштабну програму підтримки для прифронтових регіонів. Він нагадав, що загальні втрати тільки в прифронтових областях становлять 182 млрд доларів, це майже 31% загальної суми по країні. Задля покращення ситуації пропонується створення спеціального Фонду підтримки, місія якого полягала б в підтримці економічної активності, інвестування та створення робочих місць на прифронтових територіях із урахуванням факторів підвищеної військової небезпеки.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону примусового стягнення боргів з бізнесу з окупованих територій.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems