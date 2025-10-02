З листопада зарплати військових під загрозою — у бюджеті не вистачає 300 млрд грн Сьогодні 11:00 — Казна та Політика

До кінця року залишилося три місяці, але в державному бюджеті 2025 року досі бракує коштів на зарплати українським військовим — дефіцит оцінюють у близько 300 млрд грн.

Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в інтерв’ю РБК-Україна.

Основна надія — на переговори з міжнародними партнерами, щоб частину грошей, яку виділяє ЄС, можна було направити на ці потреби.

«Це стане можливим тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 млрд євро ERA Loans (відсотки від заморожених активів — ред.) на операційні військові потреби» — каже Підласа.

За її словами Мінфін підбиває остаточну суму та готує проєкт змін до бюджету, який планують представити в перших числах жовтня.

Журналісти також поцікавилися дедлайном.

«У нас дедлайн не від Єврокомісії. Наш дедлайн продиктований необхідністю виплат військовим з 1 листопада», — зазначила чиновниця.

На уточнювальне питання «Тобто гроші у нас є тільки до 1 листопада?» Підласа відповіла: «Після 1 листопада теж є, але недостатньо».

Звідки виникла «діра»

Додатковий дефіцит у бюджеті почав накопичуватися ще з початку року. Як пояснює Головва бюджетного комітету ВР, головними причинами стали:

нестача зброї від партнерів — Україні доводилося купувати її власним коштом, витрачаючи ресурси, спершу заплановані на грошове забезпечення військових;

— Україні доводилося купувати її власним коштом, витрачаючи ресурси, спершу заплановані на грошове забезпечення військових; необхідність в соціальному забезпеченні військовослужбовців — держава мала закривати потреби військовослужбовців і їхніх родин.

Ще в липні, коли ухвалювали зміни до бюджету, вже бачили, що коштів до кінця року не вистачить. Однак тоді ресурсу для покриття браку не було.

«Уряд і так дотяг доходи до максимуму, а далі було вже неможливо», — визна Підласа.

Де планують взяти гроші на зарплати військовим

У переговорах з ЄС розглядають саме використання ERA Loans — відсотків від заморожених активів — як оперативне джерело для виплат.

«Можна різати бюджет, але невійськові видатки покриваються коштом міжнародних партнерів… соціалка фінансується з грошей міжнародних партнерів», — зазначає Підласа.

Тому просто перекинути ці гроші на зарплати військових неможливо.

Перемовини з Єврокомісією та окремими країнами тривають уже кілька місяців. Представниця парламенту наголошує: потрібно терміново знайти джерела на листопад-грудень, інакше виплати військовим доведеться скорочувати або шукати інші компромісні рішення в секторі безпеки й оборони.

Водночас, як зауважила Підласа на питання про тимчасовий розрив у можливостях виплачувати зарплату військовим, уряд не допустить такої ситуації, а «для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП».

