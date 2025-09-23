Влада поки не передбачила зростання виплат для військових у бюджеті-2026 — нардеп Сьогодні 17:21 — Казна та Політика

У держбюджеті на 2026 рік не передбачено підвищення зарплат для військовослужбовців. Водночас у владі запевняють, що мають щире бажання збільшити виплати захисникам України.

Про це в ефірі Вечір. Live повідомив народний депутат від партії «Слуга народу» Сергій Демченко.

«Президент висловив бажання це зробити, але поки що ми шукаємо можливість це зробити. У цьому бюджеті (на 2026 рік. — Ред.) я не бачив, що б це питання вирішувалося», — зазначив Демченко.

Депутат також відмовився називати суму, до якої планують підвищити виплати військовим, аби не створювати зайвих обіцянок, за які доведеться відповідати.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко повідомив , що уряд веде активні переговори з міжнародними партнерами щодо залучення їх коштів для фінансування сектору безпеки та оборони. Він зазначив, що це один із ключових пріоритетів, які президент поставив перед урядом: знайти надійні джерела покриття оборонних витрат у середньостроковій перспективі.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, у Державному бюджеті на наступний рік на різноманітні виплати передбачено більше коштів, аніж на зарплати військовим. За його словами, на грошове забезпечення та інші виплати військовослужбовцям закладено 1,143 трлн грн. Це на 17,15 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Водночас, нагадує депутат, у поточному році вже є дефіцит у 300 млрд грн.

Железняк звернув увагу, що на різні соціальні програми — марафони, кешбеки, всі види пакунків — уряд виділяє більше коштів, ніж на підвищення виплат військовим. Також у 10 разів, до 4 млрд грн, збільшено програму «Забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської та євроатлантичної інтеграції».

