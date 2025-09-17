0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд на наступний рік закладає більше коштів на кешбеки і марафон, ніж на зарплату військовим

Казна та Політика
105
Уряд на наступний рік закладає більше коштів на кешбеки і марафон, ніж на зарплату військовим
Уряд на наступний рік закладає більше коштів на кешбеки і марафон, ніж на зарплату військовим
У Державному бюджеті на наступний рік на різноманітні виплати передбачено більше коштів, аніж на зарплати військовим.
Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк.
«Знаєте в чому найбільша цинічність ситуації з Бюджетом на наступний рік? Що в ньому закладають менше грошей на оборону ніж є потреба на зараз», — зазначив він.
За його словами, на грошове забезпечення та інші виплати військовослужбовцям закладено 1,143 трлн грн. Це на 17,15 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Водночас, нагадує депутат, у поточному році вже є дефіцит у 300 млрд грн.
На закупівлю та ремонт озброєння та боєприпасів у проєкті бюджету-2026 передбачено 678,12 млрд грн. Це на 4,65 млрд грн менше, ніж закладено у бюджеті на 2025 рік.
Читайте також
Железняк звернув увагу, що на різні соціальні програми — марафони, кешбеки, всі види пакунків — уряд виділяє більше коштів, ніж на підвищення виплат військовим. Також у 10 разів, до 4 млрд грн, збільшено програму «Забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської та євроатлантичної інтеграції».
«А що? Це ж не Бюджет воюючої країни, а Бюджет виборів. Тож можна дозволити собі за рахунок платників податків!», — резюмував нардеп.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Видатки держбюджету становлять 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень від 2025); доходи 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025). Також Кабмін пропонує збільшити мінімальну зарплату з 8000 до 8647 гривень.
Уряд прогнозує більш помірну девальвацію гривні 2025 році. Середній курс гривні до долара становитиме:
  • 42,4 грн/долар у 2025 році;
  • 45,7 грн/долар у 2026 році.
Бюджетна сума на житлові субсидії на 2026 рік не змінюватиметься, але кількість отримувачів трохи скоротиться.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems