Уряд на наступний рік закладає більше коштів на кешбеки і марафон, ніж на зарплату військовим
У Державному бюджеті на наступний рік на різноманітні виплати передбачено більше коштів, аніж на зарплати військовим.
Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат Ярослав Железняк.
«Знаєте в чому найбільша цинічність ситуації з Бюджетом на наступний рік? Що в ньому закладають менше грошей на оборону ніж є потреба на зараз», — зазначив він.
За його словами, на грошове забезпечення та інші виплати військовослужбовцям закладено 1,143 трлн грн. Це на 17,15 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Водночас, нагадує депутат, у поточному році вже є дефіцит у 300 млрд грн.
На закупівлю та ремонт озброєння та боєприпасів у проєкті бюджету-2026 передбачено 678,12 млрд грн. Це на 4,65 млрд грн менше, ніж закладено у бюджеті на 2025 рік.
Железняк звернув увагу, що на різні соціальні програми — марафони, кешбеки, всі види пакунків — уряд виділяє більше коштів, ніж на підвищення виплат військовим. Також у 10 разів, до 4 млрд грн, збільшено програму «Забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської та євроатлантичної інтеграції».
«А що? Це ж не Бюджет воюючої країни, а Бюджет виборів. Тож можна дозволити собі за рахунок платників податків!», — резюмував нардеп.
Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Видатки держбюджету становлять 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень від 2025); доходи 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025). Також Кабмін пропонує збільшити мінімальну зарплату з 8000 до 8647 гривень.
Уряд прогнозує більш помірну девальвацію гривні 2025 році. Середній курс гривні до долара становитиме:
- 42,4 грн/долар у 2025 році;
- 45,7 грн/долар у 2026 році.
Бюджетна сума на житлові субсидії на 2026 рік не змінюватиметься, але кількість отримувачів трохи скоротиться.
