Цьогоріч ДБР викрило злочини, що завдали державі майже 13 мільярдів грн збитків

Казна та Політика
25
Упродовж січня — жовтня 2025 року працівники ДБР задокументували злочини, через які держава зазнала збитків на 12 млрд 793 млн грн. Сума виявлених хабарів, отриманих фігурантами кримінальних проваджень, перевищила 44 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
З метою відшкодування завданих збитків слідчими накладено арешт на майно підозрюваних та обвинувачених на 1 млрд 850 млн грн.
Завдяки ДБР до державного бюджету вже повернуто понад 2 млрд 532 млн грн.
«Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з протидії злочинам, які завдають шкоди державному бюджету, економічній безпеці та обороноздатності країни», — говориться у повідомленні.
Серед останніх прикладів ефективної роботи ДБР згадує про стягнення в дохід держави активів ексміністра МВС Захарченка на понад 400 млн гривень.
Також за матеріалами ДБР суд визнав необґрунтованими активи родини колишнього керівника районного ТЦК та СП Харкова, за ініціативи ДБР в управління державі передано понад 100 млн грн, вилучених в організаторів оборудок із закупівлею техніки для ЗСУ
За матеріалами ДБР суд арештував 1,5 млрд грн колишнього нардепа, ці кошти передано в АРМА, говориться у повідомленні.
За матеріалами:
Finance.ua
