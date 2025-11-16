0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштів витратили на відбудову України від початку великої війни

Казна та Політика
0
Скільки коштів витратили на відбудову України від початку великої війни
Скільки коштів витратили на відбудову України від початку великої війни
За три роки повномасштабної війни в Україні на будівельні закупівлі, які можна вважати пов’язаними з відбудовою, витрачено близько 20 млрд доларів. Зокрема, щорічно витрачається 300 млрд гривень, або 7−8 млрд доларів.
Про це свідчать результати дослідження, представленого Центром економічної стратегії, пише «Укрінформ».

На що спрямовують найбільше коштів

Як зазначила старша економістка ЦЕС Наталія Колесніченко, точних даних щодо витрат саме на відбудову в Україні немає.
Читайте також
Тому аналіз базується на будівельних закупівлях з порталу Prozorro, які певним чином можна вважати дотичними до відбудови. Проте це не вичерпний перелік, оскільки не всі будівельні закупівлі стосуються саме відбудови.
За словами Колесніченко, третина всіх закупівель припадає на третій-четвертий квартали кожного року, що пов’язано зі специфікою витрачання державних коштів.
Найбільші обсяги були витрачені на розвиток інфраструктури, зокрема на:
  • водозабори для Миколаєва, Кривого Рогу та Марганця після втрати Каховського водосховища;
  • захист та ремонт енергетичної інфраструктури після російських обстрілів.
Серед лідерів за обсягами будівельних закупівель — Київ та прифронтові регіони, зокрема, Харківська та Одеська області.

Які проблеми виявили у сфері закупівель

Колесніченко зазначає, що головні проблеми — це низька конкуренція (часто з одним учасником) і велика кількість допорогових закупівель.
Читайте також
Водночас там, де конкуренція висока, ціни знижуються істотно, подекуди навіть на 80%, що засвідчили тендери на розробку проєктної документації.
За словами провідної експертки ІЕД Олександри Бетлій, моніторинг 800 об’єктів соціальної інфраструктури показав інші серйозні проблеми.
Так, більшість проєктів не відповідає стандартам безбар’єрності для людей з інвалідністю. Залучення громадськості до планування відбудови залишається дуже низьким, а жителі пошкоджених багатоквартирних будинків часто не мають інформації про строки відновлення їхнього житла.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems