Скільки коштів витратили на відбудову України від початку великої війни Сьогодні 08:11 — Казна та Політика

Скільки коштів витратили на відбудову України від початку великої війни

За три роки повномасштабної війни в Україні на будівельні закупівлі, які можна вважати пов’язаними з відбудовою, витрачено близько 20 млрд доларів. Зокрема, щорічно витрачається 300 млрд гривень, або 7−8 млрд доларів.

Про це свідчать результати дослідження, представленого Центром економічної стратегії, пише «Укрінформ».

На що спрямовують найбільше коштів

Як зазначила старша економістка ЦЕС Наталія Колесніченко, точних даних щодо витрат саме на відбудову в Україні немає.

Читайте також Країни з найбільшими військовими витратами (інфографіка)

Тому аналіз базується на будівельних закупівлях з порталу Prozorro, які певним чином можна вважати дотичними до відбудови. Проте це не вичерпний перелік, оскільки не всі будівельні закупівлі стосуються саме відбудови.

За словами Колесніченко, третина всіх закупівель припадає на третій-четвертий квартали кожного року, що пов’язано зі специфікою витрачання державних коштів.

Найбільші обсяги були витрачені на розвиток інфраструктури, зокрема на:

водозабори для Миколаєва, Кривого Рогу та Марганця після втрати Каховського водосховища;

захист та ремонт енергетичної інфраструктури після російських обстрілів.

Серед лідерів за обсягами будівельних закупівель — Київ та прифронтові регіони, зокрема, Харківська та Одеська області.

Які проблеми виявили у сфері закупівель

Колесніченко зазначає, що головні проблеми — це низька конкуренція (часто з одним учасником) і велика кількість допорогових закупівель.

Читайте також Міноборони оголосило закупівлі харчування для ЗСУ на 2026 рік: скільки витратять

Водночас там, де конкуренція висока, ціни знижуються істотно, подекуди навіть на 80%, що засвідчили тендери на розробку проєктної документації.

За словами провідної експертки ІЕД Олександри Бетлій, моніторинг 800 об’єктів соціальної інфраструктури показав інші серйозні проблеми.

Так, більшість проєктів не відповідає стандартам безбар’єрності для людей з інвалідністю. Залучення громадськості до планування відбудови залишається дуже низьким, а жителі пошкоджених багатоквартирних будинків часто не мають інформації про строки відновлення їхнього житла.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.