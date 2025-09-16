0 800 307 555
Сума на субсидії та пільги на 2026 рік — бюджет-2026

Як йдеться в проєкті бюджету на 2026 рік (№14000), бюджетна сума на житлові субсидії на 2026 рік не змінюватиметься, але кількість отримувачів трохи скоротиться.
Пропонується виділити на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 42,321 млрд гривень.
Ці кошти будуть виділені для надання державної підтримки 2,7 млн домогосподарствам.
«Цей обсяг визначено Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України відповідно до очікуваного контингенту одержувачів пільг та житлових субсидій та подальшого вдосконалення діючих механізмів надання населенню житлових субсидій та пільг шляхом посилення адресного підходу до надання підтримки з урахуванням потреб», — йдеться в пояснювальній записці до проєкту.
В Україні діє програма, у рамках якої надається субсидія ВПО на оренду житла. Проте існує низка важливих умов, у разі порушення яких можуть не призначити або припинити виплати. Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповіли, чому можуть відмовити у допомозі.
Реалізація програми субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) стикається з труднощами через тіньовий ринок оренди. Про це розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. За словами міністерки, якщо ця програма не запрацює повноцінно, передбачені на неї кошти можуть спрямувати на інші, більш ефективні інструменти підтримки.
За матеріалами:
Finance.ua
