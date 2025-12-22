0 800 307 555
Де великі черги на прикордонних переходах з Україною

У зв’язку з наближенням різдвяно-новорічних свят на польсько-українських прикордонних переходах утворилися величезні черги.
Про це пише «Європейська правда», повідомляє RMF FM.
О 21:00 в неділю на переході в Дорогуську черга тягнулася від кордону аж до селища Окопи. Це кілька кілометрів від переходу. У ній застрягли щонайменше кілька сотень вантажівок. Час очікування на початок оформлення в цьому місці становив щонайменше 33 години.
Без особливих проблем там проходив рух автобусів. Вони проходили оформлення вже приблизно за годину.
Понад 38 годин повинні чекати водії вантажівок, які хочуть перетнути кордон у Корчовій. Найкоротше, дві години, чекають на оформлення перед переходом у Зосині.
Щодо легкових автомобілів, то їхні водії також повинні розраховувати на ускладнення. Виїзд з Польщі через перехід у Корчовій означає близько 8 годин очікування. Близько 5 годин потрібно чекати в Будомежі і близько трьох — у Медиці.
На місці співробітники служби охороняють безпеку учасників руху. Як і щороку, посилений рух пов’язаний із наближенням святкового періоду.
За матеріалами:
Finance.ua
