Зарплати працівників ЖКГ зростуть на 40%

Із 1 січня 2026 року мінімальна тарифна ставка робітника І розряду зросте до не менше ніж 260% прожиткового мінімуму, що означає збільшення зарплати приблизно на 40%.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Зазначається, що Мінрозвитку підписали зміни до Галузевої угоди.

Підвищення оплати праці та соціальних гарантій

Документ передбачає підвищення мінімальних гарантій в оплаті праці працівників ЖКГ та посилення соціального захисту в умовах воєнного стану.
Зміни до угоди передбачають підвищення мінімальної тарифної ставки робітника І розряду з 1 січня 2026 року до рівня не менше 260% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Загальне зростання зарплати для робітника І розряду може становити 40%.
Також підвищено коефіцієнти оплати праці водіїв вантажного, легкового транспорту та автобусів, а до переліку додано нову категорію — водії електромобілів.
Збільшено надбавки за виконання особливо важливої роботи, у тому числі під час воєнного стану, — до 100% посадового окладу, а надбавку за знання іноземної мови — до 15% ставки.
«Підписані зміни сприятимуть підвищенню соціального захисту працівників та стабільності роботи підприємств ЖКГ, які забезпечують базові послуги населенню в умовах воєнного стану», — повідомили в міністерстві.
