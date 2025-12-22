0 800 307 555
Коли пенсіонеру не потрібно оцифровувати трудову книжку — пояснення

Особисті фінанси
Оцифровувати трудову книжку працюючим пенсіонерам не потрібно. Це пов’язано з тим, що всі дані про трудовий стаж до моменту призначення пенсії вже враховані Пенсійним фондом України.
Про це пише видання «На пенсії».
Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам здійснюється автоматично кожні два роки роботи, і необхідна інформація вже є в реєстрах ПФУ.

Пенсіонери, які остаточно вийшли на пенсію

Пенсіонерам, які більше не працюють і не планують перерахунок пенсії, також не обов’язково оцифровувати трудову книжку. Це стосується випадків, коли пенсію вже призначено, а трудовий стаж враховано коректно.
Водночас пенсіонери мають право перевірити, чи всі періоди трудової діяльності внесені до електронної системи.

Як перевірити оцифрування трудової книжки

Пенсіонери та особи, які ще не отримують пенсію, можуть у будь-який час:
  • перевірити, чи оцифрована трудова книжка;
  • переконатися, що всі періоди стажу враховані.
Це можна зробити в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 13705-д «Про внесення змін до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ щодо підтвердження страхового стажу».
Згідно з документом, якщо в державних інформаційних системах немає відомостей, потрібних для призначення або перерахунку пенсії, територіальний орган Пенсійного фонду зобов’язаний повідомити особу про це.
За матеріалами:
На пенсии
Пенсія
