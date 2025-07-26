Кому можуть відмовити у субсидії на оренду житла: 15 причин — Finance.ua

Кому можуть відмовити у субсидії на оренду житла: 15 причин Вчора 14:19 — Особисті фінанси

Кому можуть відмовити у субсидії на оренду житла: 15 причин

В Україні діє програма, у рамках якої надається субсидія ВПО на оренду житла. Проте існує низка важливих умов, у разі порушення яких можуть не призначити або припинити виплати.

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповідають , чому можуть відмовити у допомозі.

15 причин, чому можуть відмовити у субсидії

1. Якщо особа чи члени домогосподарства не є внутрішньо переміщеними особами, тоді субсидію можуть не надати.

Також у допомозі відмовлять, якщо громадянин:

переїхала не з зони бойових дій або окупації;

володіє житлом у безпечному регіоні площею понад 13,65 м² на особу;

має житло, яке не зазнало пошкоджень, або про це немає відомостей у Реєстрі пошкодженого майна, акті обстеження чи технічному звіті;

отримує допомогу на проживання ВПО.

2. Якщо було куплено автівку, новішу за 5 років. Винятки — мопеди та причепи, мотоцикли вартістю до 13 прожиткових мінімумів (тобто у 2025 р. до 39 364 грн), а також знищені або викрадені автомобілі.

Також цього не стосуються авто для осіб з інвалідністю І/ІІ групи чи для багатодітних родин, сімей з дітьми з інвалідністю та безкоштовно отримане авто.

3. Якщо було здійснено великі витрати, сума яких перевищує 100 тис. грн. Зокрема, покупка нерухомості, інвестиції, купівля валюти чи банківських металів, придбання коштовних товарів, внески до статутного капіталу.

Дозволено витрачати кошти на медицину, освіту, комунальні послуги, ремонт зруйнованого житла або купівля житла/землі на територіях бойових дій до включення їх у перелік.

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4. Ще одна причина, через яку можуть відмінити субсидію — закінчився термін оренди або договір розірвано.

5. Якщо ВПО не виплачував аліменти понад 3 місяці. Є винятки — наприклад, коли борг частково сплачується, аліменти стягуються з пенсії, особа під арештом чи в СІЗО (не за злочини проти держави).

6. Наявність житла поза зоною бойових дій з площею понад 13,65 м² на людину або понад 35,22 м² на родину. Якщо житло знищене — потрібно надати офіційне підтвердження.

7. Розміщено кошти на депозитних рахунках чи облігаціях внутрішніх державних позик на суму понад 100 тис. грн.

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8. Було куплено валюти чи банківські метали на понад 100 тис. грн. Допомога не припиняється, якщо валюта отримана від благодійників або витрачена на лікування чи навчання.

9. Адреса орендованого житла збігається з адресою житла, за яку вже виплачували компенсацію за розміщення ВПО. У такому випадку субсидію можуть призначити лише з наступного місяця.

10. Виплату не призначать, якщо орендувати житло у небезпечних регіонах.

11. Житло надали в безоплатне користування.

12. Орендодавець і орендар звʼязані родинними звʼязками.

13. Якщо у домогосподарстві є двоє чи більше працездатних осіб, які не мають доходів і не сплачують ЄСВ.

Щоб зберегти субсидію, такі особи можуть:

знайти роботу;

зареєструвати ФОП;

отримати мікрогрант, грант на створення або розвиток власного бізнесу чи ваучер на навчання;

стати на облік у центрі зайнятості.

За виконання цих умов, субсидію продовжуватимуть виплачувати ще пів року.

«Якщо до подання заяви на субсидію або протягом двох місяців з дня призначення субсидії не буде вжито вищезазначених заходів, — виплата припиняється (фактично триватиме 2 місяці)», — зазначають фахівці.

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Ці умови не стосується батьків дітей до 14 років, доглядачів за людьми з інвалідністю, особами віком 80+, студентів денної форми навчання, багатодітних батьків, осіб з інвалідністю I та II групи чи з важкими захворюваннями, а також осіб, які виховують дітей, що навчаються онлайн.

14. Родина ВПО не проживає в орендованому житлі понад місяць.

15. Сімʼя ВПО не підписала повідомлення для скасування допомоги на проживання. Якщо на момент подачі на субсидію виплачується допомога на проживання, потрібно письмово відмовитися від неї упродовж 14 робочих днів після відповідного повідомлення від Пенсійного фонду

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