Як покупка автомобіля впливає на отримання допомоги на проживання для ВПО — Finance.ua

Як покупка автомобіля впливає на отримання допомоги на проживання для ВПО Сьогодні 13:15 — Особисті фінанси

Як покупка автомобіля впливає на отримання допомоги на проживання для ВПО

Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати допомогу на проживання, що становить 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн для дітей і осіб з інвалідністю.

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» пояснюють , чи можна купити автомобіль і не втратити допомогу.

Як покупка автомобіля впливає на виплати ВПО

Як зазначають спеціалісти, якщо протягом 3 місяців до звернення за допомогою або під час її отримання ВПО або особа з числа членів сім’ї придбала транспортний засіб, випущений менш як 5 років тому, виплати можуть припинити.

Обмеження не стосується таких транспортних засобів:

мопед;

причеп;

мотоцикли, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує 13 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, з якого призначається допомога (у 2025 р. — 30 693 грн.);

самостійно зібрані транспортні засоби;

транспортні засоби, придбані особою з інвалідністю I та II групи;

транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення/одержані через благодійні організації, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля;

транспортні засоби, які перебувають у розшуку у зв’язку з незаконним заволодінням або фізично знищені, що підтверджується відповідними документами,

транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, багатодітними сім’ями та сім’ями з дітьми з інвалідністю, сім’ями з особами з інвалідністю I та II групи, які досягли 80-річного віку.

Вартість придбаного автомобіля до уваги не береться, адже на призначення чи продовження виплати впливає лише вік автомобіля.

Чи береться до уваги продаж авто

Як зазначають у «Юридичному пораднику, при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї враховується дохід від продажу транспортного засобу.

Але є виняток: якщо протягом року було продано один транспортний засіб, зареєстрований на одного з членів родини, — такий дохід не враховується.

Щоб зберегти виплати, спеціалісти радять спочатку продати старий автомобіль, а вже потім купувати новий — випущений не менш як 5 років тому.

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