Як покупка автомобіля впливає на отримання допомоги на проживання для ВПО — Finance.ua
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Як покупка автомобіля впливає на отримання допомоги на проживання для ВПО

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Як покупка автомобіля впливає на отримання допомоги на проживання для ВПО
Як покупка автомобіля впливає на отримання допомоги на проживання для ВПО
Внутрішньо переміщені особи можуть отримувати допомогу на проживання, що становить 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн для дітей і осіб з інвалідністю.
Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» пояснюють, чи можна купити автомобіль і не втратити допомогу.

Як покупка автомобіля впливає на виплати ВПО

Як зазначають спеціалісти, якщо протягом 3 місяців до звернення за допомогою або під час її отримання ВПО або особа з числа членів сім’ї придбала транспортний засіб, випущений менш як 5 років тому, виплати можуть припинити.
Обмеження не стосується таких транспортних засобів:
  • мопед;
  • причеп;
  • мотоцикли, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує 13 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, з якого призначається допомога (у 2025 р. — 30 693 грн.);
  • самостійно зібрані транспортні засоби;
  • транспортні засоби, придбані особою з інвалідністю I та II групи;
  • транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення/одержані через благодійні організації, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля;
  • транспортні засоби, які перебувають у розшуку у зв’язку з незаконним заволодінням або фізично знищені, що підтверджується відповідними документами,
  • транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, багатодітними сім’ями та сім’ями з дітьми з інвалідністю, сім’ями з особами з інвалідністю I та II групи, які досягли 80-річного віку.
Вартість придбаного автомобіля до уваги не береться, адже на призначення чи продовження виплати впливає лише вік автомобіля.

Чи береться до уваги продаж авто

Як зазначають у «Юридичному пораднику, при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї враховується дохід від продажу транспортного засобу.
Але є виняток: якщо протягом року було продано один транспортний засіб, зареєстрований на одного з членів родини, — такий дохід не враховується.
Щоб зберегти виплати, спеціалісти радять спочатку продати старий автомобіль, а вже потім купувати новий — випущений не менш як 5 років тому.

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За матеріалами:
Finance.ua
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