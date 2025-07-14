Кількість звернень ВПО до центрів зайнятості скоротилася на 40% — Finance.ua
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Кількість звернень ВПО до центрів зайнятості скоротилася на 40%

Особисті фінанси
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Кількість звернень ВПО до центрів зайнятості скоротилася на 40%
Кількість звернень ВПО до центрів зайнятості скоротилася на 40%
У першому півріччі 2025 року до Державної служби зайнятості звернулося 34 тисячі внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це на 40% менше, ніж за той самий період 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба Держслужби зайнятості.
Попри зниження чисельності шукачів роботи з-поміж ВПО, кількість осіб, яких центри зайнятості працевлаштували, лишається незмінною — 20,5 тисяч.
«Скорочення кількості ВПО, які шукають роботу, є закономірною. Адже найбільше людей лишали свої домівки та намагалися будувати кар’єру в нових місцях саме після початку повномасштабного вторгнення», — пояснили у відомтсві.
З того часу до Державної служби зайнятості звернулося вже 243 тис. внутрішньо переміщених осіб.

У яких областях найактивніше звертаються ВПО

Найбільше звернень у 2025 році зафіксували, а таких областях:
  • Дніпропетровська — 4,2 тис. осіб
  • Харківська — 3,6 тис. осіб
У цих регіонах і найвищі показники працевлаштування:
  • Дніпропетровщина — 3,4 тис.
  • Харківщина — 1,7 тис.
Навчання пройшли 3,9 тисяч людей з числа ВПО. Найбільше за сприяння Дніпропетровського та Донецького центрів зайнятості — 642 та 634 осіб відповідно.
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Ваучер на навчання отримали 1,9 тисяч ВПО. Найбільше їх надали у Донецькому та Харківському центрах зайнятості, 450 та 225 відповідно.
Участь у громадських роботах брали 1,4 тисяч людей цієї категорії, найчастіше у Харківській (297) та Хмельницькій (230) областях.
Нагадаємо, в Україні створять цифрову платформу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Міністерство соціальної політики та благодійний фонд «Прихисти своїх» підписали меморандум про співпрацю.
За матеріалами:
Finance.ua
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