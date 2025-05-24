Працевлаштування ВПО: скільки осіб знайшли роботу від початку року — Finance.ua

Працевлаштування ВПО: скільки осіб знайшли роботу від початку року Сьогодні 11:26

Працевлаштування ВПО: скільки осіб знайшли роботу від початку року

Від початку року Державна служба зайнятості працевлаштувала понад 13 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це на 7% більше, ніж за відповідний аналогічний період минулого року.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Станом на 22 травня кількість внутрішньо переміщених осіб, які зверталися за послугами до служби зайнятості, досягла вже 54 тисячі осіб.

Завдяки компенсації роботодавцю витрат на оплату праці у січні-квітні працевлаштовано понад 400 внутрішньо переміщених людей, які мають офіційний статус безробітного, що майже на 76% ніж торік.

Лідером за приростом наданих послуг у цій категорії є Житомирський центр зайнятості.

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Крім того, на 20% більше або 5,2 тисячі внутрішньо переміщених громадян знайшли роботу за програмою компенсацій для роботодавців, що діє на період воєнного стану.

ТОП-лідери за наданням такої послуги:

Луганська;

Закарпатська;

Сумська;

Полтавська області.

Також зростає попит на здобуття освіти. За 4 місяці кількість внутрішньо переміщених людей, які отримали ваучери збільшилася майже на 30% - до 1,3 тисячі.

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Профнавчанням було охоплено майже 2,4 тисячі людей, що більше на 5% показниками відповідного періоду минулого року.

Участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли понад 1 тисяча внутрішньо переміщених українців. Зростання склало 23%.

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