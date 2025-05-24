Працевлаштування ВПО: скільки осіб знайшли роботу від початку року — Finance.ua
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Працевлаштування ВПО: скільки осіб знайшли роботу від початку року

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Працевлаштування ВПО: скільки осіб знайшли роботу від початку року
Працевлаштування ВПО: скільки осіб знайшли роботу від початку року
Від початку року Державна служба зайнятості працевлаштувала понад 13 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це на 7% більше, ніж за відповідний аналогічний період минулого року.
Про це повідомила пресслужба відомства.
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Станом на 22 травня кількість внутрішньо переміщених осіб, які зверталися за послугами до служби зайнятості, досягла вже 54 тисячі осіб.
Завдяки компенсації роботодавцю витрат на оплату праці у січні-квітні працевлаштовано понад 400 внутрішньо переміщених людей, які мають офіційний статус безробітного, що майже на 76% ніж торік.
Лідером за приростом наданих послуг у цій категорії є Житомирський центр зайнятості.
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Крім того, на 20% більше або 5,2 тисячі внутрішньо переміщених громадян знайшли роботу за програмою компенсацій для роботодавців, що діє на період воєнного стану.
ТОП-лідери за наданням такої послуги:
  • Луганська;
  • Закарпатська;
  • Сумська;
  • Полтавська області.
Також зростає попит на здобуття освіти. За 4 місяці кількість внутрішньо переміщених людей, які отримали ваучери збільшилася майже на 30% - до 1,3 тисячі.
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Профнавчанням було охоплено майже 2,4 тисячі людей, що більше на 5% показниками відповідного періоду минулого року.
Участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли понад 1 тисяча внутрішньо переміщених українців. Зростання склало 23%.
За матеріалами:
Finance.ua
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