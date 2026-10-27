День фінансів: нові правила бронювання, податок на прибуток банків, субсидія за жовтень

Вівторок, 27 жовтня. В Україні вперше автоматично зняли арешт із рахунків, Кабмін оприлюднив нові правила бронювання працівників, а НКЦПФР озвучила свою позицію щодо створення біржового холдингу.

💼 Війна змусила багатьох українців почати все спочатку — в іншому місті, з новими обставинами та без звичних джерел доходу. Ветеранам після повернення до цивільного життя також нерідко доводиться шукати нові можливості для заробітку.

Щоб і ті, й інші більше розуміли які можливості доступні в Україні, та де шукати допомогу — Finance.ua, в межах проєкту з Щоб і ті, й інші більше розуміли які можливості доступні в Україні, та де шукати допомогу — Finance.ua, в межах проєкту з Інститутом масової інформації та за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів , підготував матеріал про програми для ВПО та ветеранів, який допоможе:

здобути нову професію;

знайти роботу;

отримати фінансування на власну справу;

користуватися доступними компенсаціями.

Освіта, перекваліфікація, працевлаштування й підприємництво — ми охопили усі аспекти, які допоможуть знайти джерела доходу та можливості для професійного розвитку.

👉 Ще більше про доступні програми підтримки та соціальні виплати — у наших матеріалах спецпроєкту «Фінансова опора» за посиланням.

Пропозиції та висновки до держбюджету

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт Бюджетних висновків до проекту Державного бюджету на 2027 рік. Документ містить 90 підсумкових пропозицій, які профільний бюджетний комітет сформував за результатами опрацювання 5236 поправок народних депутатів.

Під час виступу в залі парламенту міністр фінансів Сергій Марченко заявив , що уряд закладає у державний бюджет на 2027 рік продовження війни, тому пріоритетними видатками залишатимуться безпека й оборона. Одним із ключових джерел фінансування бюджету є допомога міжнародних партнерів.

Податок на прибуток банків

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт № 15262, який передбачає продовження підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50% на 2027 рік. Водночас банки не зможуть зменшувати фінансовий результат до оподаткування на суму збитків попередніх періодів.

Нові правила бронювання

На сайті Кабінету Міністрів України оприлюднили постанову № 1328, яка змінює порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Уряд збільшив ліміт бронювання для працівників паливно-енергетичного комплексу та оборонно-промислового комплексу до 95%. У першому проєкті постанови пропонували встановити його на рівні 85%.

Зі свого боку народний депутат Федір Веніславський повідомив , що в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік нижче 25 років або запроваджувати обов’язкову мобілізацію жінок, а відповідні законодавчі ініціативи наразі відсутні. При цьому у майбутньому можуть розглянути можливість зниження верхньої вікової межі мобілізації із 60 до 55 або навіть 50 років.

«Дія.Офіс»

В Україні дозволять кандидатам подаватися на вакансії у державному секторі через сервіс «Дія». Мінцифри працює над сервісом «Дія.Офіс», який має зробити процес пошуку роботи в державних органах зручнішим і прозорішим. Він працюватиме за принципом популярних платформ для пошуку роботи.

Додамо, що депутати ухвалили закон про повернення конкурсного відбору на посади державної служби та в органах місцевого самоврядування.

Автоматичне знімання арешту з рахунків

В Україні система виконавчого провадження вперше в автоматичному режимі, без участі виконавця, зняла арешт із рахунків боржника після повної сплати боргу та виключила його з реєстру. Нововведення дозволяє повністю прибрати зайві бюрократичні процедури та суттєво скоротити час очікування для громадян.

Біржовий холдинг в Україні

НКЦПФР підтримує створення інфраструктурно-біржового холдингу в Україні та залучення стратегічного інвестора. Водночас регулятор наполягає на законодавчих гарантіях, які мають забезпечити державі вплив на управління критичною інфраструктурою, а учасникам ринку рівний доступ до неї.

Субсидія за жовтень

Пенсійний фонд нагадав , що житлову субсидію на оплату опалення розраховують відповідно до встановленого опалювального сезону, який триває з 16 жовтня до 15 квітня включно. Тому за жовтень допомогу нарахують лише за частину місяця.

До речі, НКРЕКП затвердила порядок проведення контрольних перевірок правильності встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Перевірки проводитимуть без виїзду на місця.

Збір на некритичний імпорт

В Україні розглядають можливість запровадження збору на некритичний імпорт, зокрема мобільні телефони, одяг і преміальні товари. Отримані кошти пропонують спрямувати до страхового фонду, який має допомогти компенсувати бізнесу воєнні ризики.

Дефіцит кадрів

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив , що в Києві забезпеченість працівниками комунальної сфери становить лише 40−45%. Серед причин — відтік фахівців за кордон, мобілізація, старіння кадрів і недостатня підготовка молодих спеціалістів. Ситуацію також ускладнили зміни в правилах бронювання працівників комунальної сфери.