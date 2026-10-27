0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві бракує 60% комунальників: міські підприємства заявили про кадровий голод

20
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Фото: Київблагоустрій
Фото: Київблагоустрій
У Києві забезпеченість працівниками комунальної сфери становить лише 40−45%. Серед причин — відтік фахівців за кордон, мобілізація, старіння кадрів і недостатня підготовка молодих спеціалістів. Ситуацію також ускладнили зміни в правилах бронювання працівників комунальної сфери.
Про це повідомляє Київ24 з посиланням на заяву голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка.

Яких фахівців бракує комунальним підприємствам

У місті нині бракує електриків, сантехніків та енергетиків. Чинники кадрового дефіциту — відтік людей за кордон, мобілізація та відсутність підготовки молодих спеціалістів.
За словами Попенка, фахівців в Україні не готували протягом останніх 10−15 років. Досвідчені працівники виїжджали до Польщі, Португалії та Німеччини. Коли ж почалася війна, з’ясувалося, що працювати нікому.

Чому виник дефіцит працівників комунальної сфери

Насправді дефіцит працівників комунальних служб став загальноукраїнським викликом. Найбільші труднощі виникають із пошуком ремонтників і фахівців, які відповідають за справність обладнання та інженерних мереж.
Кадрові проблеми у сфері систематично накопичувалися роками — ще до повномасштабного вторгнення. А протягом останніх пів року до них додалися нові чинники.
«Перша проблема — це непрестижність професії. Друга проблема — ми бачимо складне підняття заробітних плат. Третя проблема — це старіння працівників. І додалися ще дві проблеми, нові, буквально за ці пів року, — це виїзд населення. І останнє, що нам ще уряд додав, — це бронювання і зменшення кількості працівників для бронювання у комунальній сфері — зменшення на 25 тисяч. Це дійсно дуже велика проблема», — додав голова Конфедерації роботодавців України Олексій Важич.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що на сайті Кабінету Міністрів України оприлюднили постанову № 1328, яка змінює порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Уряд збільшив ліміт бронювання для працівників паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та оборонно-промислового комплексу (ОПК) до 95%. У першому проєкті постанови пропонували встановити його на рівні 85%.
За матеріалами:
kyiv24.news
РоботаКиїв
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems