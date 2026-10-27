У Києві бракує 60% комунальників: міські підприємства заявили про кадровий голод

У Києві забезпеченість працівниками комунальної сфери становить лише 40−45%. Серед причин — відтік фахівців за кордон, мобілізація, старіння кадрів і недостатня підготовка молодих спеціалістів. Ситуацію також ускладнили зміни в правилах бронювання працівників комунальної сфери.

Про це повідомляє Київ24 з посиланням на заяву голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка.

Яких фахівців бракує комунальним підприємствам

У місті нині бракує електриків, сантехніків та енергетиків. Чинники кадрового дефіциту — відтік людей за кордон, мобілізація та відсутність підготовки молодих спеціалістів.

За словами Попенка, фахівців в Україні не готували протягом останніх 10−15 років. Досвідчені працівники виїжджали до Польщі, Португалії та Німеччини. Коли ж почалася війна, з’ясувалося, що працювати нікому.

Чому виник дефіцит працівників комунальної сфери

Насправді дефіцит працівників комунальних служб став загальноукраїнським викликом. Найбільші труднощі виникають із пошуком ремонтників і фахівців, які відповідають за справність обладнання та інженерних мереж.

Кадрові проблеми у сфері систематично накопичувалися роками — ще до повномасштабного вторгнення. А протягом останніх пів року до них додалися нові чинники.

«Перша проблема — це непрестижність професії. Друга проблема — ми бачимо складне підняття заробітних плат. Третя проблема — це старіння працівників. І додалися ще дві проблеми, нові, буквально за ці пів року, — це виїзд населення. І останнє, що нам ще уряд додав, — це бронювання і зменшення кількості працівників для бронювання у комунальній сфері — зменшення на 25 тисяч. Це дійсно дуже велика проблема», — додав голова Конфедерації роботодавців України Олексій Важич.