001k. exchange оголошує про зміну структури власності

Сервіс 001k. exchange змінить власника. Сергій Гуцу, який протягом останніх років розвивав обмінний напрям, ухвалив рішення передати бізнес новим власникам.

Рішення про продаж пов’язане зі зміною бізнес-пріоритетів. Сергій вирішив зосередити свій досвід і ресурси на розвитку іншого фінтех-напряму, визначивши його пріоритетним для подальшої діяльності. Водночас за останні роки 001k. exchange суттєво наростив обсяги операцій, розширив географію роботи та сформував окрему команду з експертизою в обміні цифрових активів.

Сформована команда, власна інфраструктура та налагоджені внутрішні процеси забезпечують операційну самостійність 001k. exchange та створюють основу для подальшої діяльності сервісу після зміни власника.

Після передачі обмінного бізнесу новим власникам Сергій Гуцу зосередиться на подальшій діяльності у фінтех-секторі. Зокрема, він продовжить співпрацю з 001k. bot у ролі Brand Ambassador, займаючись публічним представленням продукту, зовнішніми комунікаціями та розвитком його позиціонування.