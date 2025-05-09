Уряд спростив механізм надання субсидій на оренду житла для ВПО: що змінилося — Finance.ua
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Уряд спростив механізм надання субсидій на оренду житла для ВПО: що змінилося

Особисті фінанси
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Уряд спростив механізм надання субсидій на оренду житла для ВПО: що змінилося
Уряд спростив механізм надання субсидій на оренду житла для ВПО: що змінилося
Кабмін розширив програму житлових субсидій для переселенців — тепер вона продовжується автоматично, покриває більше витрат і дозволяє орендувати будь-яке житло. Родина платить не більше 20% свого доходу, решту покриває держава.
Про це повідомляє департамент комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.

Що змінилося?

Кожні шість місяців субсидія для внутрішньо переселених осіб (ВПО) автоматично продовжується, якщо родина і далі має право на цей вид фінансової допомоги. Повторно за допомогою звертатися не потрібно, Пенсійний фонд сам перевірить дані через держреєстри.
Родина за оренду житла платить 20% свого доходу, а решту суми покриває держава. Крім того, розрахунок тепер базується на актуальних цінах оренди за даними Держстату.
Також ВПО можуть орендувати не тільки квартиру чи будинок, а й окрему кімнату. Для цього потрібно укласти будь-який письмовий договір, і не обов’язково типовий.
Тепер житло переселенці можуть орендувати не тільки у фізичних осіб, а й у компаній (юридичних осіб). Орендодавець за власним бажанням може відмовитися від компенсації податків.

Довідка Finance.ua:

З 29 січня в Україні можна оформляти субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.Субсидією зможуть скористатися ВПО:
  • які виїхали з окупованих рф регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;
  • які хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;
  • які орендують житло і витрачають на нього істотну частину своїх доходів.
Субсидію на оренду житла надаватимуть за умови, що:
  • орендар і орендодавець не пов’язані родинними стосунками;
  • орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;
  • орендодавець помешкання вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток».
При цьому сім’я ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.
Внутрішньо переміщені особи тепер можуть самостійно розрахувати орієнтовний розмір субсидії на оренду житла: Міністерство соціальної політики запустило онлайн-калькулятор.
За матеріалами:
Діло
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