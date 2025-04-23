ВПО можуть розрахувати орієнтовну субсидію на оренду житла: інструкція — Finance.ua

ВПО можуть розрахувати орієнтовну субсидію на оренду житла: інструкція Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

ВПО можуть розрахувати орієнтовну субсидію на оренду житла: інструкція

Внутрішньо переміщені особи тепер можуть самостійно розрахувати орієнтовний розмір субсидії на оренду житла: Міністерство соціальної політики запустило онлайн-калькулятор.

Про це розповів народний депутат від «Слуги Народу», голова ТСК ВР з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов.

«Мінсоцполітики презентувало спеціальний калькулятор, що розраховує орієнтовний розмір субсидії, яку родина ВПО потенційно може отримати на оренду житла. Сам процес не потребує багато часу та займає 1−2 хвилини», — уточнив парламентар.

Інструкція: як користуватися калькулятором

Для розрахунку розміру субсидії та суми самостійного платежу потрібно перейти за посиланням та внести необхідну інформацію про:

кількість членів родини;

середньомісячний дохід родини;

тип населеного пункту (обрати із запропонованих варіантів);

область, у якій винаймаєте чи плануєте винаймати житло;

вартість оренди житла;

загальну площу орендованого житла.

Потім потрібно натиснути «Розрахувати субсидію», щоб отримати орієнтовний розмір допомоги від держави та суму, яку необхідно буде сплачувати самостійно.

Читайте також Чи можуть неодружені пари отримати субсидію на оренду житла для ВПО

Водночас, звертає увагу Фролов, онлайн-калькулятор має інформативний характер і не гарантує призначення субсидії.

«Важливо, що остаточний розрахунок такої субсидії можна отримати при зверненні до Пенсійного фонду, який має право на призначення цього виду державної допомоги», — акцентує Павло Фролов.

Довідка Finance.ua:

станом на середину квітня 2025 року, за словами Фролова, було подано до 100 заяв на цю субсидію по всій країні, а також близько 30 осіб, які вже уклали договори. Тобто поки що ця програма не є досить популярною серед українців, проте уряд буде працювати над інформативною складовою, аби якомога більше ВПО дізнавалися про таку можливість;

раніше Кабінет Міністрів розширив коло учасників експериментального проєкту «субсидія на оренду житла» та удосконалив механізм розрахунку обов’язкового платежу для наймача. Також до переліку приміщень, що можуть здаватися у найм, додані частини житлових приміщень, зокрема, кімнати у квартирах або будинках;

також, згідно з останніми змінами, Пенсійни Фонд України буде автоматично продовжувати субсидії на пів року

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.