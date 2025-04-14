Уряд удосконалив порядок надання субсидії на оренду житла — Finance.ua

Уряд удосконалив порядок надання субсидії на оренду житла Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

Уряд удосконалив порядок надання субсидії на оренду житла

Кабінет Міністрів розширив коло учасників експериментального проєкту «субсидія на оренду житла» та удосконалив механізм розрахунку обов’язкового платежу для наймача.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

«Розширено коло учасників експериментального проєкту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору шляхом надання права участі в ньому власникам житлових приміщень незалежно від форми власності», — йдеться у повідомлені.

Також до переліку приміщень, що можуть здаватися у найм, додані частини житлових приміщень, зокрема, кімнати у квартирах або будинках.

Крім того, удосконалено механізм розрахунку обов’язкового платежу для наймача та встановлення його у розмірі 20% при перевищенні рівня доходу на кожну особу зі складу домогосподарства розміром у два прожиткових мінімуми.

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Відповідні зміни внесено до ряду постанов КМУ щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення (частини житлового приміщення) та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору.

Довідка Finance.ua:

З 29 січня в Україні можна оформляти субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.

Субсидією зможуть скористатися ВПО:

які виїхали з окупованих рф регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;

які хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;

які орендують житло і витрачають на нього істотну частину своїх доходів.

Субсидію на оренду житла надаватимуть за умови, що:

орендар і орендодавець не пов’язані родинними стосунками;

орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;

орендодавець помешкання вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток».

При цьому сім’я ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.

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