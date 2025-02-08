У ПФУ розповіли, як розраховувати субсидію на оренду житла для ВПО — Finance.ua

У ПФУ розповіли, як розраховувати субсидію на оренду житла для ВПО Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

У ПФУ розповіли, як розраховувати субсидію на оренду житла для ВПО, Фото: freepik

З 29 січня в Україні розпочато прийом заяв на отримання субсидій для внутрішньо переміщених осіб на оренду житла. Ці субсидії можуть надаватись одночасно з житловими субсидіями, однак є важлива умова: отримувач не повинен мати державної підтримки на проживання.

На суму розрахунку впливає не тільки середній сукупний дохід родини за два квартали, що передують місяцю перед місяцем звернення (при зверненні в лютому — 2-ге півріччя 2024 року), а й певні коефіцієнти, що залежать від вартості оренди в різних населених пунктах.

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У Пенсійному фонді навели приклад розрахунку для родини з чотирьох людей, де батьки працюють і є двоє неповнолітніх дітей.

При місячному доході в 24 тисячі грн вони віддають понад половину (14 тис.) за оренду квартири в Дніпрі.

Як розрахувати допомогу

Перш за все, необхідно визначити граничну вартість найму для цієї родини в регіоні.

Для цього середня вартість квадратного метра множиться на соціальний норматив житла (13,65 кв.м.), кількість осіб та коригувальний коефіцієнт області. Виходить 193,6грн * 54,6 кв.м.*1,16 (для Дніпра) = 12 261,85 грн.

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Далі варто розрахувати розмір обов’язкового платежу. Для цього спільний дохід ділять на кількість членів родини, прожитковий мінімум на й особу, на 2 та множать на 20% (базова норма плати за найм). 24 000/4/2920 грн/2*20%=20,55%.

Для того, щоб перевести в гривні, множать на суму родинного місячного доходу — 24 тисячі грн. Таким чином обов’язковий платіж вийшов 4932 грн.

Для того, щоб дізнатися суму субсидії, потрібно відняти від першого отриманого числа суму обов’язкового платежу. 12 261,85 грн — 49 320 грн = 7329,85 грн — сума субсидії для цієї родини ВПО.

Нагадаємо, уряд продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб ще на 6 місяців.

Розмір допомоги:

3000 грн — для осіб з інвалідністю та дітей;

2000 грн — для всіх інших категорій переселенців.

Виплати надходять двічі на місяць — 15-го та 28-го числа.

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