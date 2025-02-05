Уряд виділив 15 млрд грн для ВПО, чиє житло було знищене — Finance.ua

Уряд виділив 15 млрд грн для ВПО, чиє житло було знищене Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Уряд виділив 15 млрд грн для ВПО, чиє житло було знищене, freepik

Кабінет Міністрів виділив ще 15 млрд грн на програму «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чиє житло було знищене.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

«Уряд виділив ще 15 млрд грн на єВідновлення для ВПО, тепер внутрішньо переміщені особи швидше отримуватимуть сертифікати на купівлю домівки», — сказано в повідомленні.

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Скористатися цією програмою можуть українці зі статусом ВПО, які через бойові дії втратили свою єдину нерухомість.

Послуга доступна для знищеного житла на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій.

Якщо особа має статус ВПО, але ще не подавалася на єВідновлення, їй необхідно:

1. Зареєструвати повідомлення про зруйноване майно на порталі чи в застосунку.

2. Подати заяву про отримання сертифіката.

3. Дочекатися висновку комісії про стан житла — це триває до 30 днів.

Якщо особа має сертифікат єВідновлення, але ще не бронювала кошти, їй необхідно:

1. Податися на бронювання через Дію або ЦНАП.

2. Отримати підтвердження про наявність коштів.

3. Протягом 30 днів з моменту підтвердження бронювання сертифіката припинити право власності на зруйноване житло та укласти у нотаріуса угоду про купівлю нової домівки.

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«Якщо вже маєте заброньований і підтверджений житловий сертифікат, у вас буде 30 днів для придбання нової домівки. І не треба жодних додаткових дій. Програма єВідновлення продовжує працювати в Дії. Якщо ваша оселя пошкоджена чи зруйнована через російську агресію — не опускайте рук. Держава допоможе відбудуватися або придбати нове житло», — додав Федоров.

Нагадаємо, допоки не вступив в силу ухвалений у грудні минулого року законопроєкт про розширення програми «єВідновлення» на тимчасово-окуповані території, власники зруйнованого або пошкодженого житла, розташованого там, можуть повідомляти про це у Міжнародний реєстр збитків.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про отримання внутрішніми переселенцями компенсації за програмою «єВідновлення» за знищене майно. Згідно з законом, внутрішньо переміщені особи, зокрема, отримають пріоритетне право на житлові сертифікати, за критеріями, визначеними Кабміном.

Міжнародний Реєстр збитків від російської агресії приймає заяви від усіх постраждалих українців лише за однією категорією щодо пошкодженого чи знищеного житла, починаючи від 24 лютого 2022 року. Перші виплати теоретично можуть розпочатися у 2027 році.

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