Не лише через Дію: як можна забронювати кошти на придбання житла за програмою єВідновлення — Finance.ua

Не лише через Дію: як можна забронювати кошти на придбання житла за програмою єВідновлення Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Не лише через Дію: як можна забронювати кошти на придбання житла за програмою єВідновлення

Для громадян, які не мають можливості користуватися послугою єВідновлення через Дію, розширили алгоритм отримання послуги через ЦНАП.

Заявники, зокрема люди похилого віку, або ті, які не мають доступу до інтернету, можуть забронювати кошти на придбання нерухомості, безпосередньо у ЦНАП. Раніше через центр надання адмінпослуг можна було лише подати заяву на компенсацію.

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Вона пояснила, що Уряд продовжує вносити зміни до програми єВідновлення, рекомендації щодо яких висловили учасники публічних консультацій проведених щодо вдосконалення програми наприкінці 2023 року. Зокрема, на початку 2024 року можливість подавати заяви на компенсацію дозволили не лише через Дію, а і через центри надання адмінпослуг (ЦНАП). Наступний крок — бронювання коштів на придбання нерухомості, якщо заяву схвалено. Раніше це можна було зробити виключно через Дію, але тепер можна буде забронювати кошти за сертифікатом єВідновлення, відвідавши ЦНАП.

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За словами Шуляк, запит на це оновлення лунав від громадян вже давно. Зокрема, забронювати кошти на придбання нової нерухомості замість знищеної через Дію не могли люди, які не користуються смартфонами, або не мають доступу до інтернету. А з цим, пояснила нардепка, можуть бути складнощі, наприклад, на прифронтових територіях. Також, і досі користуються «кнопочними» телефонами безліч літніх людей, яким набагато простіше і звичніше отримувати послуги через центри адміністративних послуг.

«Цифровізація приходить у всі сфери нашого життя, і я є одним з адептів тотальної цифровізації, оскільки вона не лише про зручність, а і про боротьбу з корупцією. Менше чиновників, уникнути яких дозволяє перехід на цифру, означає менше корупційних проявів. Але потрібно не забувати, що до цифровізації поки що прийшли далеко не всі громадяни. Забувати про них — прояв дискримінації», — підкреслила Шуляк.

Вона додала, що публічні консультації щодо вдосконалення послуги єВідновлення були першими у серії публічних консультацій, організованих профільним Комітетом. Рекомендації, отримані під час наступних — щодо напрацювання нового житлового законодавства і вдосконалення законопроєкту про основні засади відновлення, також почали поступово реалізовувались.

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