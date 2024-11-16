Невтішний прогноз: скільки часу знадобиться для повної компенсації за зруйноване житло — Finance.ua

Невтішний прогноз: скільки часу знадобиться для повної компенсації за зруйноване житло Сьогодні 16:03 — Казна та Політика

Невтішний прогноз: скільки часу знадобиться для повної компенсації за зруйноване житло, Фото: freepik

У законопроєкті державного бюджету на 2025 рік, поданому на друге читання, закладено 4 млрд грн на програму «єВідновлення». Однак за поточного фінансування, щоб повністю компенсувати збитки від зруйнованого та пошкодженого житла, знадобиться 1575 років.

Про це повідомила голова партії «Слуга Народу», народна депутатка Олена Шуляк.

Сума прямих збитків, завданих Україні

Нардепка наголошує, за даними Світового банку, прямі збитки України, завдані з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року, становлять 152 млрд доларів.

Ця сума включає не лише житловий фонд, проте навіть без врахування 2024 року, потреба у відновленні за прямими збитками, та за поточним курсом оцінюється близько 6,3 трильйона гривень.

«При нинішньому фінансуванні у 4 млрд грн на рік для повної компенсації за зруйноване і пошкоджене житло знадобиться 1575 років. Що як наповнювати озеро чайною ложкою», — зазначила Шуляк.

Як розподілять кошти

Вона зазначає, що сума закладних коштів на «єВідновлення» на 2025 рік значно менша за реальні потреби програми.

Кошти буде розподілено на:

житлові сертифікати для тих, хто втратив своє житло — 3 млрд грн;

компенсації за пошкоджене майно — 1 млрд грн.

Усього з моменту запуску програми у травні 2023 року українцям було виплачено компенсації на загальну суму 15,9 млрд грн, з яких:

7 млрд грн — компенсації за пошкоджене житло;

8,9 млрд грн — використані житлові сертифікати.

Нагадаємо, можливість подавати заяви на компенсацію за програмою «єВідновлення» розширили для законних представників неповнолітніх дітей та недієздатних осіб. Тепер при подачі заяви можна обрати, хто звертається: законний представник чи представник за довіреністю.

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