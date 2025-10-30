0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Цифровізація ринку праці: що придумали в Кабміні

Казна та Політика
3
Цифровізація ринку праці: що придумали в Кабміні
Цифровізація ринку праці: що придумали в Кабміні
29 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає масштабну цифровізацію ринку праці.
Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

Мета

Ефективніше працевлаштування, менше паперу, рішення на основі даних. Основа реформи — цифрова система Обрій.

В Обрії можна буде:

  • зареєструвати статус безробітного,
  • оформити допомогу,
  • офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях,
  • отримати грант на навчання,
  • отриматипідтвердження кваліфікації.
Систему розробляють команди Мінекономіки та Державної служби зайнятості. Обрій автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді, Державному центрі зайнятості та інших реєстрах.

Для чого потрібна цифровізація ринку праці

  1. Сьогодні значна кількість українців знаходяться поза формальним ринком праці — або економічно неактивні, або працюють неофіційно.
  2. Ключова перешкода — застарілість бізнес-процесів, недостатність цифровізації різних державних сервісів у сфері зайнятості; нестача інформації для ефективного аналізу і прогнозування трендів на ринку праці тощо.
Через це фахівці Центру зайнятості часто не мають достатніх даних, щоб спрямувати людину, яка шукає роботу, саме в ту сферу, де її навички можуть бути найбільш затребуваними. Так само, часто не вистачає звʼязку між потребами роботодавців і тим, яким навичкам і кваліфікаціям навчають різні провайдери навчальних програм.
«Наш фокус — повернути людей в економіку і дати бізнесу кадри. Один з ключових інструментів цього — оптимізація і цифровізація бізнес процесів, налаштування обмінів між різними державними реєстрами, побудова системи, яка уможливить системний і регулярний аналіз пропозиції і попиту на ринку праці, а також навчиться прогнозувати баланс попиту і пропозиції»,
зазначає Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Що змінить запуск цифрової системи

  • Створимо єдиний цифровий маршрут для всіх учасників ринку праці.
  • Залучимо бізнес й освітні заклади до підбору та перекваліфікації.
  • Привʼяжемо програми перенавчання працівників до конкретних потреб роботодавців.
  • Імплементуємо у ринок праці сучасні довідники професій і навичок, узгоджені з практиками ЄС.
  • Створимо умови для аналітики й моніторингу у реальному часі.
Читайте також

Як буде діяти

Цифрова система Обрій об’єднає всі сервіси та дані в одній екосистемі. Сервісний підхід — на практиці: заява через Дію, і держава супроводжує людину від першого до останнього дня роботи, і найважливіше — також і після втрати роботи, допомагаючи людині повернутись до працевлаштування і власного заробітку.
Як зазначили в Уряді, це рішення Уряду є складовою ширшого плану змін ринку праці, де вже готується Стратегія зайнятості. Паралельно опрацьовуються зміни до трудового законодавства, щоб узгодити сервісну модель і цифрові процеси.
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесКабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems