Цифровізація ринку праці: що придумали в Кабміні Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Цифровізація ринку праці: що придумали в Кабміні

29 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає масштабну цифровізацію ринку праці.

Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

Мета

Ефективніше працевлаштування, менше паперу, рішення на основі даних. Основа реформи — цифрова система Обрій.

В Обрії можна буде:

зареєструвати статус безробітного,

оформити допомогу,

офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях,

отримати грант на навчання,

отриматипідтвердження кваліфікації.

Систему розробляють команди Мінекономіки та Державної служби зайнятості. Обрій автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді, Державному центрі зайнятості та інших реєстрах.

Для чого потрібна цифровізація ринку праці

Сьогодні значна кількість українців знаходяться поза формальним ринком праці — або економічно неактивні, або працюють неофіційно. Ключова перешкода — застарілість бізнес-процесів, недостатність цифровізації різних державних сервісів у сфері зайнятості; нестача інформації для ефективного аналізу і прогнозування трендів на ринку праці тощо.

Через це фахівці Центру зайнятості часто не мають достатніх даних, щоб спрямувати людину, яка шукає роботу, саме в ту сферу, де її навички можуть бути найбільш затребуваними. Так само, часто не вистачає звʼязку між потребами роботодавців і тим, яким навичкам і кваліфікаціям навчають різні провайдери навчальних програм.

«Наш фокус — повернути людей в економіку і дати бізнесу кадри. Один з ключових інструментів цього — оптимізація і цифровізація бізнес процесів, налаштування обмінів між різними державними реєстрами, побудова системи, яка уможливить системний і регулярний аналіз пропозиції і попиту на ринку праці, а також навчиться прогнозувати баланс попиту і пропозиції», зазначає Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Що змінить запуск цифрової системи

Створимо єдиний цифровий маршрут для всіх учасників ринку праці.

Залучимо бізнес й освітні заклади до підбору та перекваліфікації.

Привʼяжемо програми перенавчання працівників до конкретних потреб роботодавців.

Імплементуємо у ринок праці сучасні довідники професій і навичок, узгоджені з практиками ЄС.

Створимо умови для аналітики й моніторингу у реальному часі.

Як буде діяти

Цифрова система Обрій об’єднає всі сервіси та дані в одній екосистемі. Сервісний підхід — на практиці: заява через Дію, і держава супроводжує людину від першого до останнього дня роботи, і найважливіше — також і після втрати роботи, допомагаючи людині повернутись до працевлаштування і власного заробітку.

Як зазначили в Уряді, це рішення Уряду є складовою ширшого плану змін ринку праці, де вже готується Стратегія зайнятості. Паралельно опрацьовуються зміни до трудового законодавства, щоб узгодити сервісну модель і цифрові процеси.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.