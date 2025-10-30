Цифровізація ринку праці: що придумали в Кабміні
29 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка запускає масштабну цифровізацію ринку праці.
Про це йдеться на сайті Мінекономіки.
Мета
Ефективніше працевлаштування, менше паперу, рішення на основі даних. Основа реформи — цифрова система Обрій.
В Обрії можна буде:
- зареєструвати статус безробітного,
- оформити допомогу,
- офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях,
- отримати грант на навчання,
- отриматипідтвердження кваліфікації.
Систему розробляють команди Мінекономіки та Державної служби зайнятості. Обрій автоматично перевірятиме дані в Пенсійному фонді, Державному центрі зайнятості та інших реєстрах.
Для чого потрібна цифровізація ринку праці
- Сьогодні значна кількість українців знаходяться поза формальним ринком праці — або економічно неактивні, або працюють неофіційно.
- Ключова перешкода — застарілість бізнес-процесів, недостатність цифровізації різних державних сервісів у сфері зайнятості; нестача інформації для ефективного аналізу і прогнозування трендів на ринку праці тощо.
Через це фахівці Центру зайнятості часто не мають достатніх даних, щоб спрямувати людину, яка шукає роботу, саме в ту сферу, де її навички можуть бути найбільш затребуваними. Так само, часто не вистачає звʼязку між потребами роботодавців і тим, яким навичкам і кваліфікаціям навчають різні провайдери навчальних програм.
«Наш фокус — повернути людей в економіку і дати бізнесу кадри. Один з ключових інструментів цього — оптимізація і цифровізація бізнес процесів, налаштування обмінів між різними державними реєстрами, побудова системи, яка уможливить системний і регулярний аналіз пропозиції і попиту на ринку праці, а також навчиться прогнозувати баланс попиту і пропозиції»,
зазначає Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
Що змінить запуск цифрової системи
- Створимо єдиний цифровий маршрут для всіх учасників ринку праці.
- Залучимо бізнес й освітні заклади до підбору та перекваліфікації.
- Привʼяжемо програми перенавчання працівників до конкретних потреб роботодавців.
- Імплементуємо у ринок праці сучасні довідники професій і навичок, узгоджені з практиками ЄС.
- Створимо умови для аналітики й моніторингу у реальному часі.
Як буде діяти
Цифрова система Обрій об’єднає всі сервіси та дані в одній екосистемі. Сервісний підхід — на практиці: заява через Дію, і держава супроводжує людину від першого до останнього дня роботи, і найважливіше — також і після втрати роботи, допомагаючи людині повернутись до працевлаштування і власного заробітку.
Як зазначили в Уряді, це рішення Уряду є складовою ширшого плану змін ринку праці, де вже готується Стратегія зайнятості. Паралельно опрацьовуються зміни до трудового законодавства, щоб узгодити сервісну модель і цифрові процеси.
