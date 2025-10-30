0 800 307 555
Скільки людей нині в Україні: експерт озвучила цифри

Казна та Політика
Станом на сьогодні в Україні на підконтрольних територіях проживає близько 28−30 мільйонів людей.
Про це в інтерв’ю «Обозу» розповіла директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Елла Лібанова.
Щодо кількості українських біженців за кордоном, то, за словами Лібанової, в ЄС проживає десь 4,3 млн українців. Ще близько мільйона — в інших країнах: у Британії, США, Канаді, дехто поїхав у Латинську Америку.
А от порахувати кількість населення на окупованих територіях значно важче, каже демограф.
«Проблема в тому, що ми не знаємо нічого про долі тих людей: коли території окуповували, частина громадян евакуйовувалася в західному напрямку, частина — потрапила під окупацію», — зазначила вона.
Щодо перспектив повернення біженців в Україну після війни, то, на думку Лібанової, масштаби залежатимуть від низки факторів.
«Перше, що впливає на рішення людей, повертатися чи ні, — це безпековий фактор. І чим швидше закінчиться війна, тим більше людей повернеться», — каже фахівчиня.
Раніше вона сказала, що абсолютно всі країни, в яких проживають українські біженці, зацікавлені в їх асиміляції.
«Зацікавлені абсолютно всі. Наші співвітчизники їдуть у європейські країни, де характерне „старіння“ населення, не вистачає робочої сили. А тут приїжджають християни, миролюбні, працелюбні, освічені. Привозять з собою дітей, третина мігрантів — це діти до 18 років», — підкреслила демографиня.
Вона додала, що можливо влада і не зацікавлена, а от бізнес зацікавлений.
За матеріалами:
УНІАН
