Скільки людей нині в Україні: експерт озвучила цифри

Станом на сьогодні в Україні на підконтрольних територіях проживає близько 28−30 мільйонів людей.

Про це в інтерв’ю « Обозу » розповіла директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Елла Лібанова.

Щодо кількості українських біженців за кордоном, то, за словами Лібанової, в ЄС проживає десь 4,3 млн українців. Ще близько мільйона — в інших країнах: у Британії, США, Канаді, дехто поїхав у Латинську Америку.

А от порахувати кількість населення на окупованих територіях значно важче, каже демограф.

«Проблема в тому, що ми не знаємо нічого про долі тих людей: коли території окуповували, частина громадян евакуйовувалася в західному напрямку, частина — потрапила під окупацію», — зазначила вона.

Щодо перспектив повернення біженців в Україну після війни, то, на думку Лібанової, масштаби залежатимуть від низки факторів.

«Перше, що впливає на рішення людей, повертатися чи ні, — це безпековий фактор. І чим швидше закінчиться війна, тим більше людей повернеться», — каже фахівчиня.

зацікавлені в їх асиміляції. Раніше вона сказала, що а бсолютно всі країни, в яких проживають українські біженці,

«Зацікавлені абсолютно всі. Наші співвітчизники їдуть у європейські країни, де характерне „старіння“ населення, не вистачає робочої сили. А тут приїжджають християни, миролюбні, працелюбні, освічені. Привозять з собою дітей, третина мігрантів — це діти до 18 років», — підкреслила демографиня.

Вона додала, що можливо влада і не зацікавлена, а от бізнес зацікавлений.

УНІАН За матеріалами:

