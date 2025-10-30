0 800 307 555
Агентство відновлення: відкрили ділянку дороги на Одещині

Казна та Політика
25
На дорозі державного значення Т-16−07 між містами Кілія та Вилкове виконали роботи з аварійного відновлення автошляху протяжністю 8 кілометрів.
Про це повідомило Агентство відновлення.

Що робили

Дорожники провели роботи з відновлення поперечного профілю дорожнього покриття та основи. Влаштували асфальтобетонне покриття на всій протяжності ремонтних робіт. Нанесли дорожню розмітку та встановили дорожні знаки.
Роботи виконувались виключно коштом експлуатаційного утримання за наявності фінансування та без зупинки руху автотранспорту.

Що це дає

Ця автомобільна дорога з’єднує чотири порти Ізмаїльського району та є важливою артерією півдня Одещини.
Також це ключова дорога для скорочення шляху пожежної, екстреної медичної допомоги та інших служб до населених пунктів місцевих громад.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінГроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
