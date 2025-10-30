Стандарти ЄС на залізниці: Уряд схвалив законопроєкт Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Сьогодні схвалено проект Закону «Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України».

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що передбачається

Законопроектом передбачено запровадження європейської системи забезпечення безпеки перевезень та операційної сумісності залізничного транспорту, у відповідності до Директиви (ЄС) 2016/798 Європейського Парламенту.

Передбачається створення системи управління безпекою на залізничному транспорті відповідно до вимог положень законодавства ЄС, що дозволить підвищити рівень безпеки перевезень.

Також передбачено запровадження проведення оцінки ризиків функціонування залізничного транспорту

Для забезпечення інтероперабельності (здатності залізничного транспорту підтримувати безпечний рух) законопроектом пропонується встановити правові основи технічного регулювання та допуску підсистем залізничного транспорту до експлуатації, запроваджується європейський підхід щодо забезпечення технічного обслуговування рухомого складу та відповідальності за його безпечний стан.

Також пропонується запровадити європейську систему допуску машиністів локомотивів/поїздів до оперування на інфраструктурі залізничного транспорту, функціонування навчальних центрів, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації машиністів.

