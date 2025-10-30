Через «Дію» українці зможуть отримати по 15 тис. грн: деталі програми

0 800 307 555
Особисті фінанси
365
Уряд підтримав запуск нової екосистеми «Обрій». Через Дію людина зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Як працюватиме

Система «Обрій» автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією (AI-matching).

Для чого це

Аналітика в реальному часі допоможе державі й бізнесу прогнозувати потреби у навичках.
Як зазначила Сириденко, до системи підключаються всі ключові державні інституції. Адміністратором стане Державна служба зайнятості.
Нагадаємо, 24 жовтня минуло 100 днів із моменту формування нового уряду під керівництвом прем’єрки Юлії Свириденко. Кабмін показав перші результати роботи, зосереджені на пріоритетах безпеки, економічної та соціальної стабільності, енергетики та підтримки прифронтових громад.
Також Уряд ухвалив зміни для покращення умов служби та підтримки військових.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
