Через «Дію» українці зможуть отримати по 15 тис. грн: деталі програми
Уряд підтримав запуск нової екосистеми «Обрій». Через Дію людина зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Як працюватиме
Система «Обрій» автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією (AI-matching).
Для чого це
Аналітика в реальному часі допоможе державі й бізнесу прогнозувати потреби у навичках.
Як зазначила Сириденко, до системи підключаються всі ключові державні інституції. Адміністратором стане Державна служба зайнятості.
Нагадаємо, 24 жовтня минуло 100 днів із моменту формування нового уряду під керівництвом прем’єрки Юлії Свириденко. Кабмін показав перші результати роботи, зосереджені на пріоритетах безпеки, економічної та соціальної стабільності, енергетики та підтримки прифронтових громад.
Також Уряд ухвалив зміни для покращення умов служби та підтримки військових.
Поділитися новиною
Також за темою
«Власна справа»: уряд збільшує гранти для бізнесу та розширює підтримку ветеранів і молоді
Українці дедалі більше економлять на їжі — дослідження
В «Укрзалізниці» попереджають про затримку потягів (таблиця)
Через «Дію» українці зможуть отримати по 15 тис. грн: деталі програми
Зарплати держслужбовців зросли на 43%, але більшість чиновників вважає їх занадто низькими
Хто з українців може отримати 10 пенсій за раз (перелік)