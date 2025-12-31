Вартість святкового столу у 2025 році Сьогодні 16:05 — Особисті фінанси

Вартість святкового столу у 2025 році

Новорічні свята в Україні традиційно асоціюються з щедрим столом, але цього року звичні страви можуть обійтися значно дорожче, ніж очікують багато сімей. Ціни на м’ясо, салати та алкоголь зросли так, що підготовка до свята перетворюється на окрему статтю витрат.

Visitukraine. today розповідає , скільки насправді коштує новорічний стіл цього року і на чому українці можуть заощадити.

Вартість основних новорічних страв

Один з головних символів свята — салат олів’є — ще в 2022 році коштував приблизно 183 гривні за кілограм. Сьогодні його ціна досягає близько 264 гривень.

Читайте також Як зросла вартість новорічного столу за останні 7 років

«Оселедець під шубою» також помітно подорожчав: якщо раніше його можна було приготувати за 96 гривень, то тепер за кілограм доведеться віддати близько 122 гривень.

М’ясні страви стали однією з найдорожчих статей витрат. Буженина зі свинячого коміра подорожчала майже вдвічі — з 220 до 410 гривень.

Навіть прості бутерброди зі шпротами, які раніше вважалися доступною закускою «на швидку руку», сьогодні тягнуть на серйозну суму: їх вартість зросла з 329 до 662 гривень.

Алкоголь і гарячі страви

Пляшка шампанського, яка кілька років тому коштувала близько 140 гривень, сьогодні обійдеться вже в 229.

Читайте також Як не натрапити на шахраїв під час новорічного онлайн-шопінгу

Подорожчала і запечена курка — один з найпопулярніших варіантів гарячої страви. Якщо раніше тушка вагою близько півтора кілограма коштувала 136 гривень, то зараз за неї доведеться заплатити приблизно 193 гривні.

На тлі загального подорожчання знайшлося і невелике, але приємне виключення. Мандарини — незмінний символ Нового року — не тільки не подорожчали, але навіть подешевшали. У 2022 році кілограм коштував близько 62 гривень, а зараз їх можна знайти приблизно за 55.

Finance.ua вже писав , що святкове меню на Новий рік для родини з чотирьох осіб цьогоріч обійдеться у близько 3980 грн. Це на 10,7% дорожче, ніж торік.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.