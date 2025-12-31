0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як онлайн отримати довідку про розмір пенсії: покрокова інструкція

Особисті фінанси
49
Як онлайн отримати довідку про розмір пенсії: покрокова інструкція
Як онлайн отримати довідку про розмір пенсії: покрокова інструкція
У головному управлінні Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області розповіли, як онлайн отримати довідку про розмір пенсії.

Як отримати довідку про розмір пенсії онлайн

Фахівці зазначають, для цього отримувачам необхідно зайти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису, банківської картки ID.GOV.UA або «Дія.Підпис».
Після цього натисніть у лівому боковому меню на вкладку «Запит на отримання електронних документів» в розділі «Комунікації з ПФУ».
Далі алгоритм дій такий:
  • оберіть пункт «Довідка про доходи пенсіонера»;
  • заповніть усі обов’язкові поля форми запиту, які позначені зірочкою;
  • вкажіть період, за який необхідно сформувати доходи у довідці;
  • надайте згоду на обробку персональних даних та натиснути «Відправити до ПФУ»;
  • отримайте відповідь на запит в розділі «Мої звернення».
У ПФУ зазначають, також необхідно вказати період, за який потрібна довідка, та телефон у форматі +380ХХХХХХХХХ.

Скільки часу може тривати сеанс відеоідентифікації пенсіонера

Раніше Finance.ua писав, що для проходження відеоідентифікації пенсіонеру необхідно мати паспорт громадянина України або ID картку.
Під час сеансу відеоконференції, який у середньому триває близько 20 хвилин, потрібно показати документ уповноваженому працівнику ПФУ та зачитати його реквізити. Йдеться про серію, номер, дату видачі паспорта та найменування органу, який його видав.
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems