Як онлайн отримати довідку про розмір пенсії: покрокова інструкція

У головному управлінні Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області розповіли, як онлайн отримати довідку про розмір пенсії.

Як отримати довідку про розмір пенсії онлайн

Фахівці зазначають, для цього отримувачам необхідно зайти до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису, банківської картки ID.GOV.UA або «Дія.Підпис».

Після цього натисніть у лівому боковому меню на вкладку «Запит на отримання електронних документів» в розділі «Комунікації з ПФУ».

Далі алгоритм дій такий:

оберіть пункт «Довідка про доходи пенсіонера»;

заповніть усі обов’язкові поля форми запиту, які позначені зірочкою;

вкажіть період, за який необхідно сформувати доходи у довідці;

надайте згоду на обробку персональних даних та натиснути «Відправити до ПФУ»;

отримайте відповідь на запит в розділі «Мої звернення».

У ПФУ зазначають, також необхідно вказати період, за який потрібна довідка, та телефон у форматі +380ХХХХХХХХХ.

Скільки часу може тривати сеанс відеоідентифікації пенсіонера

Раніше Finance.ua писав , що для проходження відеоідентифікації пенсіонеру необхідно мати паспорт громадянина України або ID картку.

Під час сеансу відеоконференції, який у середньому триває близько 20 хвилин, потрібно показати документ уповноваженому працівнику ПФУ та зачитати його реквізити. Йдеться про серію, номер, дату видачі паспорта та найменування органу, який його видав.

