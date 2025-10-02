0 800 307 555
Уряд ухвалив зміни для покращення умов служби та підтримки військових
Вчора, у День захисників і захисниць України, уряд ухвалив низку змін для покращення умов служби та підтримки військових.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Які рішення прийняли

1. Уряд спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією.
«Раніше можна було переходити лише між частинами в межах однієї структури. Тепер військові зможуть подати електронний рапорт через застосунок Армія+, щоб змінити місце служби між Збройними Силами та Нацгвардією», — зазначила очільниця уряду.
Також встановлено чіткі терміни розгляду для всіх переведень:
  • -командир військової частини має відреагувати на наказ протягом 3 діб;
  • кадровий центр ЗСУ протягом 5 днів розглядає обґрунтовані клопотання командира про скасування переведення.
Дане рішення дає військовим більше можливостей реалізувати свій професійний потенціал.
2. Захисники, які проходили лікування за кордоном, отримають від держави компенсацію на дорогу додому.
«Видатки на це вже передбачені в проекті Держбюджету. Військові мають відчувати підтримку держави на всіх етапах, зокрема це стосується лікування й реабілітації», — наголосила Юлія Свириденко.
3. Повторне ввезення комплектуючих для виробників зброї тепер не оподатковується, якщо під час виконання держконтрактів комплектуючі були знищені.
Також для таких випадків змінили правила звітування на митниці. Детально про це розповіли тут.
4. Визначили порядок направлення українських військових до Спільного центру НАТО-Україна JATEC у польському Бидгощі.
«Це дозволить розвивати спільні проекти з НАТО та підвищувати сумісність наших армій.
Українські військові в центрі працюватимуть над сучасними підходами до оборонного планування та застосуванням технологій на полі бою. Бойовий досвід Сил оборони України — унікальний, здобутий в умовах сухопутної війни, найбільшої з часів Другої світової", — повідомила прем’єр-міністр.
Юлія Свириденко також висловила вдячність Захисникам і Захисницям держави: «ЗСУ, НГУ, СБУ, ГУР, СЗР, ДПСУ, бойові підрозділи Нацполіції — дякуємо кожному й кожній, хто взяв на себе велику відповідальність захисту держави. Ви — приклад мужності й гордість України».
За матеріалами:
Finance.ua
