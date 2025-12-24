Київська митниця встановила історичний рекорд надходжень за добу Сьогодні 14:12 — Казна та Політика

Київська митниця встановила історичний рекорд надходжень за добу

Київська митниця завершила 2025 рік безпрецедентним фінансовим результатом — за одну добу до Державного бюджету надійшло 1,78 мільярда гривень митних платежів.

Це найвищий добовий показник за всю історію роботи установи і один із найпомітніших сигналів економічної активності столиці в умовах війни.

Про рекорд повідомили в офіційних каналах Київської митниці. Кошти надійшли від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Для порівняння:

жовтень 2025 року — у середньому 807,9 млн грн на день;

червень 2025 року — близько 784 млн грн;

січень 2025 року — 606,2 млн грн.

Таким чином, рекордний день перевищив показники початку року майже утричі.

Основні підсумки:

перше півріччя 2025 року — 92,5 млрд грн (+8,1% до 2024 року);

жовтень 2025 року — 18,6 млрд грн за місяць (+10,5% до жовтня 2024-го);

весь 2024 рік — 178,4 млрд грн митних надходжень при товарообігу 26,7 млрд доларів.

Фактично Київська митниця вже другий рік поспіль демонструє зростання, попри повномасштабну війну, логістичні ризики та енергетичні обмеження.

Чому це важливо для киян і країни

Рекордні 1,78 млрд грн — це не абстрактна статистика. Це:

додаткові ресурси для оборони, соціальних виплат і медицини;

підтвердження того, що столичний регіон залишається економічно живим;

сигнал міжнародним партнерам про здатність України утримувати фінансову стійкість.

Для киян це означає просту річ: попри війну, столиця продовжує бути економічним двигуном країни, а бюджет — наповнюється не лише за рахунок допомоги, а й завдяки власній роботі.

