Зеленський підписав закон про створення банку фінансової інклюзії

Казна та Політика
52
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 13018-д про створення банку фінансової інклюзії.
Про це свідчить інформація в картці документу на сайті парламенту.
Документ передбачає запровадження нового виду банку, який працюватиме на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Кого обслуговуватиме банк

Банк фінансової інклюзії орієнтований на клієнтів, які не мають стійкого доступу до фінансових послуг. Йдеться про громадян і мікропідприємства в районах, наближених до зони бойових дій, на звільнених територіях, а також про соціально вразливі групи населення.
Народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що ухвалений закон дозволить суттєво покращити доступ до банківських і фінансових послуг для людей, які нині обмежені в такому доступі з різних причин.

Що передбачає закон

Закон, зокрема, передбачає:
  • запровадження нового виду банку, що здійснюватиме діяльність за обмеженою банківською ліцензією, з основним завданням обслуговування клієнтів без стійкого доступу до фінансових послуг;
  • визначення на законодавчому рівні особливостей отримання обмеженої банківської ліцензії та діяльності банків фінансової інклюзії, а також надання Національному банку України повноважень щодо сприяння розвитку фінансової інклюзії;
  • можливість для банку фінансової інклюзії надавати банківські та інші фінансові послуги фізичним особам, суб’єктам господарювання, громадським і благодійним організаціям, а також органам державної влади та місцевого самоврядування.
За словами Гетманцева, в отриманні обмеженої банківської ліцензії можуть бути зацікавлені діючі банки, поштові оператори, великі роздрібні мережі, мережі АЗС та інші компанії, які мають досвід роботи з великою кількістю клієнтів і розгалужену мережу обслуговування.

Довідка Finance.ua:

  • раніше генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявляв, що запуск банку фінансової інклюзії залишається пріоритетною ціллю та завданням національного оператору зв’язку АТ «Укрпошта»;
  • закон, який дозволяє Укрпошті надавати фінансові послуги, було ухвалено у другому читанні 3 червня. Йдеться про законопроєкт № 12 044 про вирішення питання фінансової інклюзії, який відкриває шлях до початку роботи поштового банку;
  • як працюватиме банк фінансової інклюзії та хто там зможе обслуговуватися, раніше розповіли в Національному банку.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Банки УкраїниЗеленський
