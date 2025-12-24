0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна хоче залучити $800 мільярдів на відбудову

Казна та Політика
64
Україна хоче залучити $800 мільярдів на відбудову
Україна хоче залучити $800 мільярдів на відбудову
Україна планує залучити 800 мільярдів доларів на післявоєнне відновлення.
Як розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами, про це йдеться у розробленому спільно із США документі щодо відновлення та економічного розвитку України, пише УНІАН.
Читайте також
«Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань. Метою буде залучення 800 мільярдів доларів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал. 800 мільярдів доларів — це наша загальна оцінка втрат від цієї російської війни», — сказав він.
Водному з пунктів документу сказано, що США та європейські країни утворять фонд капіталу і грантів з цільовим розміром 200 мільярдів доларів для прозорого та ефективного інвестування в Україну.
«Ми не знаємо з вами, чи буде це 200 млрд. Все це предмет для розмови. Ми не знаємо, чи погодиться Європа. Бо коли ми кажемо 200 — Америка з Європою. Тобто Америка має на увазі: вони — 100 і Європа — 100. Ми до кінця не знаємо, як буде», — зауважив президент.
За словами Зеленського, для післявоєнної відбудови України буде застосовано широкий спектр капіталовкладень та інших фінансових інструментів. Також в документі йдеться про те, що Київ залишає за собою право на компенсацію за завдані збитки.
«Компенсацію для нас дуже важливо було акцентувати. Я не впевнений, що все це залишиться в таких формулюваннях. Я просто кажу, що на сьогодні це так», — додав президент.
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems